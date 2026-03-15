Bez finałów z udziałem Polaków podczas ostatniego dnia MŚ w short tracku

Ostatni dzień zawodów dla Polaków rozpoczął się od sesji repasażowej, w której udział wzięli Nikola Mazur (1500 metrów) oraz Neithan Thomas (1000 metrów). Jeśli chodzi o przejazdy naszej reprezentantki, to zdołała awansować do półfinału repasaży, bowiem była druga na mecie w swoim biegu. Niestety, w kolejnym wyścigu zajęła już szóste miejsce i odpadła z rywalizacji. Krótszą przygodę z repasażami miał Thomas, który co prawda był drugi w swoim biegu ćwierćfinałowym, ale taka pozycja nie dała mu awansu do kolejnej fazy.

Wracając do dystansu 1500 metrów, to w piątek bezpośredni awans do półfinału wywalczyła Gabriela Topolska. Na tym dystansie nasza zawodniczka w tym sezonie jeździła najlepiej, więc niewykluczone, że osiągnęłaby dobry wynik w Montrealu (dwukrotnie na tym torze była piąta podczas World Tour). Niestety, na metę przyjechała dopiero jako siódma. To wykluczyło ją z dalszej rywalizacji.

Do półfinału nie udało się też awansować Michałowi Niewińskiemu. Nasz zawodnik, który uzyskał bezpośredni awans z eliminacji do ćwierćfinału, tym razem atakował, ale musiał uznać wyższość rywali. Ostatecznie zakończył bieg jako piąty i zakończył swoje występy w mistrzostwach świata.

Ostatnią nadzieją na dobry wynik w Montrealu były nasze zawodniczki, które w komplecie uzyskały bezpośredni awans do ćwierćfinału na 500 metrów. Mowa tutaj zarówno o doświadczonych Natalii Maliszewskiej oraz Mazur, ale także o Kornelii Woźniak, czyli juniorce, która łapie seniorskie doświadczenie. Żadna z Biało-Czerwonych nie zdołała się jednak przebić do półfinału. Mazur była trzecia i wyprzedziła o jedną lokatę Woźniak w tym samym biegu, a w innym Maliszewska przyjechała na metę czwarta.

Zawody w Montrealu były ostatnią imprezą międzynarodową dla naszej kadry w tym sezonie. Za tydzień w Gdańsku zaplanowano jeszcze mistrzostwa Polski seniorów, które będą oficjalnym zakończeniem łyżwiarskiego roku.

