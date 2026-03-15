Czterech Polaków w niedzielnym konkursie. Żyła i Zniszczoł za burtą

Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Maciej Kot wystąpią w niedzielę w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Nie awansowali Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Kwalifikacje wygrał triumfator PŚ Słoweniec Domen Prevc uzyskując 137 m.

Skoczek narciarski w białym kasku i goglach narciarskich, z numerem 29 na piersi.
Drugi był jego rodak Anze Lanisek - 133,5 m, a trzeci Austriak Stephan Embacher - 130 m.

 

Tomasiak po skoku na odległość 122,5 m został sklasyfikowany na 34. miejscu, 38. był Stoch - 120,5 m., 40. Wąsek - 118,5 m i 43. Kot - 120 m. Na 52. Żyła uzyskał 52. rezultat - 118,5 m, a Zniszczoł 60. - 110 m.

 

Niedzielny konkurs rozpocznie się o godz. 16.10

PAP
