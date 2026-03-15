Djokovic wycofał się z turnieju w Miami! Problemy zdrowotne Serba

Novak Djokovic wycofał się z turnieju ATP 1000 w Miami. Powodem decyzji Serba jest kontuzja prawego ramienia.

Serb w tym roku doszedł do wielkiego finału Australian Open. Uległ w nim jednak Carlosowi Alcarazowi, który zwyciężył w Melbourne po raz pierwszy w karierze. 

 

Później trzeci w rankingu ATP Serb wziął udział w Indian Wells. Tam odpadł tuż przed ćwierćfinałem. Lepszy od niego okazał się ubiegłoroczny triumfator - Jack Draper. 

 

Djokovic miał wziąć udział także w drugim z amerykańskich turniejów - w Miami Open. Okazuje się jednak, że się na nim nie pojawi. 38-latek poinformował, że wycofał się gry z powodu urazu ramienia.

 

Popularny "Nole" triumfował na kortach w Miami sześciokrotnie; ostatni raz w 2016 roku. W ubiegłorocznej edycji doszedł do finału.

 

Miami Open rozpocznie się 18 marca.

 

Transmisje z turnieju ATP w Miami można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go. 

