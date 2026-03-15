Dopiero druga porażka w Tauron Lidze. Trwa dobra passa drużyny z Mielca

ITA TOOLS Stal Mielec pokonała DevelopRes Rzeszów 3:1 w niedzielnym meczu Tauron Ligi. Dla podopiecznych Jeleny Blagojević to dopiero druga porażka w sezonie ligowym.

Siatkarka w biało-niebieskim stroju z numerem 11 na plecach atakuje piłkę nad siatką, podczas gdy dwie zawodniczki w fioletowych strojach próbują ją zablokować.
fot. PAP
Rzeszowianki, choć miały już zapewnione pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym, były faworytkami niedzielnego meczu. Mimo to ich rywalki zagrały dobre spotkanie i przedłużyły swoją serię zwycięstw do czterech.

 

Gospodynie zaczęły od wygrania seta 25:17, ale Developres odpowiedział zwycięstwem 25:19. Kolejne dwa sety padły jednak łupem gospodyń (25:22, 25:18) i wygrały 3:1. MVP została Aleksandra Kazała.

 

Mielczanki awansowały na szóste miejsce w tabeli Tauron Ligi. Niedzielne spotkanie było ich ostatnim w sezonie zasadniczym.

 

Przed Developresem jeszcze jedno starcie - 21 marca zmierzą się z ŁKS Commercecon Łódź.

 

ITA TOOLS Stal Mielec - DevelopRes Rzeszów 3:1 (25:17, 19:25, 25:22, 25:18)

