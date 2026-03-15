Drastyczne zmiany w kalendarzu F1! Wyścigi odwołane

Na razie nie poinformowano o zastąpieniu ich innymi zawodami. W związku z tym w kalendarzu mistrzostw świata na 2026 rok są obecnie 22, a nie 24 wyścigi.

Inauguracyjny wyścig o Grand Prix Australii odbył się zgodnie z planem w zeszłą niedzielę, choć setki pracowników Formuły 1 musiały zmienić swoje plany i skorzystać z alternatywnych tras podróży z powodu czasowego zamknięcia przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie.

W niedzielę odbędzie się Grand Prix Chin w Szanghaju, a dwa tygodnie później kolejny wyścig na torze Suzuka w Japonii. Później nastąpi niespodziewanie długa przerwa aż do Grand Prix Miami na początku maja.

Formuła 1 ma wrócić Bliski Wschód pod koniec roku. Na 29 listopada zaplanowano Grand Prix Kataru, a sezon zakończy się 6 grudnia w Abu Zabi.

PAP