Japonki najlepsze w Oslo. Niezły występ Twardosz

Zimowe

Anna Twardosz zajęła 24. miejsce w niedzielnym konkursie skoków narciarskich Pucharu Świata w Oslo. Wygrała Japonka Yuki Ito. Druga była jej rodaczka Nozomi Maruyama, a trzecia Norweżka Anna Odine Stroem.

Skoczkini narciarska w kasku i goglach, ubrana w pomarańczowy kombinezon, trzymająca narty.
fot. PAP
Twardosz po pierwszej serii klasyfikowana była na 28. pozycji, po drugiej awansowała o cztery lokaty. Na dużej skoczni oddała próby na 109,5 m i 110,5 m, co dało jej 166,7 pkt.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy medalistów mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim

 

Ito skoczyła 127 oraz 126,5 m. Zgromadziła 225,6 pkt, a Maruyamę (123 i 125 m) wyprzedziła o zaledwie 0,5 pkt. Strata Stroem (122 i 120,5 m) wyniosła 3,4 pkt.

 

Już wcześniej pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zapewniła sobie Nika Prevc. Tym razem Słowenka była szósta. 

HP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANNA TWARDOSZOSLOPUCHAR ŚWIATASKOKISKOKI NARCIARSKIESKOKI NARCIARSKIE KOBIETZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: PŚ w Oslo: Skrót sobotniego konkursu
Zobacz także

Słaby występ Polaków w PŚ w Oslo. Prevc poza czołową "30"!

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 