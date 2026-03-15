Ekstraliga rugby. Zmiana lidera, mistrz spada o dwie pozycje!

Dotychczasowy lider – mistrz Polski Pogoń Awenta Siedlce pauzował w ten weekend. Siedlczanie, jako jedyni z czołówki zdołali rozegrać jesienią mecz VIII kolejki z Lechią Gdańsk. W listopadzie pokonali trójmiejską ekipę 50:12 i dzięki rozegraniu o jeden mecz więcej od pozostałych rywali do medali, spędzili na prowadzeniu w tabeli.

Pogoń jesienią przegrała z Orkanem i zremisowała z Ogniwem. Po zwycięstwach tych dwóch drużyn w pierwszej kolejce wiosny siedlczanie spadli na trzecią lokatę. Między Orkanem, Ogniwem i Pogonią do końca sezonu zasadniczego będzie trwała zażarta walka o pierwsze miejsce w tabeli, bo gwarantuje ono organizację wielkiego finału (zaplanowany na koniec czerwca) na własnym boisku. A celem każdej z tych drużyn jest gra w finale. Pogoń i Ogniwo odważnie mówią, że interesuje je tylko złoto. Orkan mówi o planie minimum – czyli walce o szóstce z rzędu podium mistrzostw Polski.

Czy po tej pierwszej kolejce można potwierdzić aspiracje całej trójki? Na pewno tak. Pogoń wprawdzie nie grała, ale jako jedyna drużyna z Ekstraligi zagrała trzy międzynarodowe sparingi i pokazała w nich dużo jakości. Zespół z Siedlce jeszcze się wzmocnił w przerwie zimowej, choć i tak miał i ma najszerszą ławkę w lidze.

Sopocianie wprowadzają do gry sporo młodzieży. Mają też nowego, australijskiego łącznika ataku, ale nie skorzystali jeszcze z jego usług w pierwszym meczu. Ze swoją nominalną od wielu lat, niezwykle zasłużoną i utytułowaną „dziesiątką” czyli Wojciechem Piotrowiczem kontrolowali mecz z WizjaMed Grot Budowlanymi Łódź od początku do końca, choć zdobycie punktu bonusowego za zwycięstwo różnicą trzech przyłożeń nie przyszło im łatwo. Zapewnili je sobie dosłownie w ostatniej akcji meczu, który wygrali 43:24.

Na zapleczu wielkiej trójki dalej twardo stoi Life Style Catering Arka Gdynia, która zagrała trudny mecz z walczącą o wejście do pierwszej szóstki i grę w grupie mistrzowskiej Juvenią Kraków. Wynik wydaje się bliski – 36:25, ale zwycięstwo gdynian było zasłużone, a gra lidera Arki Antona Shashero każe patrzeć na niego, jako potencjalnego następcę na pozycji największej gwiazdy ligi po opuszczeniu przez Petera Steenkampa Orkana Sochaczew.

Walka o pierwszą szóstkę zakończy się za tydzień. Na razie mamy status quo. Walczące o miejsca 5 i 6 Budowlani Lublin, Budowlani Łódź i Juvenia Kraków przegrały swoje mecze w ten weekend. Żaden z zespołów nie zdołał wywalczyć choć punktu bonusowego. Która ekipa ma największe szanse? Trudno powiedzieć, każda pokazała, że ma sporo atutów, ale też sporo słabości. Piąty do tej pory Lublin (18 pkt) za tydzień podejmuje Ogniwo Sopot. Jeśli zdobędzie choć punkt, będzie pewny gry w grupie mistrzowskiej.

Juvenia Kraków (7 miejsce, 13 pkt) podejmie AZS AWF Warszawa, który w ten weekend efektowanie wygrał mecz drużyn walczących o utrzymanie z Budmexem Białystok 41:10. A łódzcy Budowlani (6. pozycja, 16 pkt) zagrają u siebie z Life Style Catering Arka Gdynia i muszą wygrać. Tylko wtedy nie będą musieli się martwić o inne wyniki.

Ekstraliga rugby. VIII kolejka

Energa Ogniwo Sopot v WizjaMed Grot Budowlani Łódź 43:24 (29:12)

Punkty Ogniwo: Mateusz Plichta 10 (2P), Piotr Zeszutek 10 (2P), Jakub Burek 5 (P), Oliwier Grabowski 5 (P), Filip Rau 5 (P), Wojciech Piotrowicz 4 (2pd), Oleksandr Kirsanov 4 (2pd).

Punkty Budowlani: Mosese Toafa 5 (P), Kacper Palamarczuk 5 (P), Michał Dudek 5 (P), Siaosi Vakapuna 5 (P), Trent Sivertsen 2 (pd), Lucas Niedzwiecki 2 (pd).

Life Style Catering RC Arka Gdynia v RzKS Juvenia Kraków 36:25 (26:18)

Punkty Arka: Anton Shashero 21 (2P, 4pd, K), Szymon Sirocki 10 (2P), Krzysztof Weronko 5 (P).

Punkty Juvenia: Riaan van Zyl 15 (P, 2pd, 2K), Patryk Sakwa 5 (P), Arsenii Pastukhov 5 (P). Żółte kartki: Jeremy Misailegalu, Jakub Kuzimski, Dominik Mohyła, Dawid Banaszek (wszyscy Arka), Adrian Nell, Tomir Wiertek, Peet Voster, Uzukhanye Nohe, Radion Yavorschuk (wszyscy Juvenia).

KS AZS AWF Warszawa v Budmex Rugby Białystok 41:10 (14:5)

Punkty AZS AWF: Patryk Chain 11 (4pd, K), Tomasz Tkaczuk 10 (2P), Hagler Muchenje 10 (2P), Antosz Soroczyński 5 (P), Antoni Lignar 5 (P).

Punkty Białystok: Oskar Czyszczoń 5 (P), Patryk Romanowski 5 (P). Żółta kartka: Josiah Leatigaga (Białystok).

ORLEN Orkan Sochaczew v PGE Edach Budowlani Lublin 50:21 (26:7)

Punkty Orkan: Petelo Pouhila 10 (2P), Marcel Marczewski 10 (2P), Bartłomiej Sadowski 10 (2P), Astley Harrison 10 (5pd), Andre Meyer 5 (P), Jinathan O'Neill 5 (P).

Punkty Budowlani: Saba Nikolashvili 11 (P, 3pd), Grzegorz Szczepański 5 (P), Andrew James Kearns 5 (P).

Awenta Pogoń Siedlce v RC Lechia Gdańsk 50:12 (24:12) /rozegrany 08.11.2025/