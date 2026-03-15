Emocje w meczu polskiej ligi! Kluczowy przechwyt w samej końcówce

Sporo działo się w niedzielnym meczu ORLEN Basket Ligi w Ostrowie Wielkopolskim! Ostatecznie Tasomix Rosiek Stal wygrała z Arriva Lotto Twardymi Piernikami Toruń 77:75, a kluczowy przechwyt w końcówce należał do Daniela Gołębiowskiego.

Dwóch koszykarzy podczas meczu, jeden w niebieskim stroju z czerwonymi elementami, drugi w żółtym stroju z niebieskimi elementami.
Fot. PAP
Gospodarze zaczęli to spotkanie od trójek - po trafieniach Trentona Gibsona, Mareksa Mejerisa i DJ Lastera było już 9:2. Damian Kulig i Aleksandar Langović starali się na to dość szybko reagować, a sam mecz się zdecydowanie wyrównał. Ostatecznie dzięki akcji debiutującego Isaiaha Cousinsa Torunianie zbliżyli się do wyniku 21:18 po 10 minutach gry.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielka pogoń w meczu polskiej ligi! Zadecydowały cztery punkty

 

W drugiej kwarcie Ostrowianie mogli liczyć na Daniela Gołębiowskiego i Trentona Gibsona - uciekali dzięki nim nawet na dziewięć punktów. To nie był koniec! Po chwili i trójce Amerykanina różnica wzrosła nawet do 16 punktów. Teraz Arriva Lotto Twarde Pierniki miały problemy z odpowiedzią. Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 45:31.

 

Po przerwie zespół trenera Srdjana Suboticia wziął się za odrabianie strat. Ważne trójki trafiał Arik Smith, a dzięki zagraniu Isaiaha Cousinsa goście przegrywali już tylko dwoma punktami! Po chwili na prowadzenie wyprowadził ich rzutami wolnymi Aljaz Kunc. Ostatecznie jednak dzięki trafieniu z dystansu Michała Pluty po 30 minutach było 61:59.

 

W czwartej kwarcie gospodarze dzięki akcji Mareksa Mejerisa byli lepsi ponownie o sześć punktów. Kunc i Smith nadal starali się walczyć o lepszy wynik. Po kolejnej trójce Amerykanina Arriva Lotto Twarde Pierniki zbliżyły się nawet na punkt. W końcówce świetnie radził sobie jednak Quan Jackson. Torunianie mieli akcję, która mogła im przynieść nawet zwycięstwo, ale najważniejszy przechwyt zanotował Daniel Gołębiowski. Tasomix Rosiek Stal wygrała ostatecznie 77:75.

 

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Trenton Gibson z 23 punktami, 5 zbiórkami i 6 asystami. Arik Smith rzucił dla gości 20 punktów.

 

 

ORLEN Basket Liga - 22. kolejka

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 77:75 (21:18, 24:13, 16:28, 16:16)

 

Tasomix Rosiek Stal: Trenton Gibson 23, Daniel Laster 13, Daniel Gołębiowski 11, Quan Jackson 10, Mareks Mejeris 9, Luka Sakota 3, David Brembly 3, Michał Pluta 3, Efton Reid III 2, Nikodem Czoska 0;

 

Arriva Lotto Twarde Pierniki: Arik Smith 20, Aljaz Kunc 17, Mateusz Szlachetka 11, Isaiah Cousins 10, Damian Kulig 8, Aleksandar Langović 6, Adam Brenk 2, Hubert Lipiński 1, Maciej Kenig 0.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Miasto Szkła Krosno - Energa Czarni Słupsk. Skrót meczu

