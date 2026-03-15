Finał ATP w Indian Wells. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na wielki finał turnieju ATP w Indian Wells 2026. Transmisja decydującego meczu tego prestiżowego turnieju w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go.
Czas na wielki finał tegorocznej edycji turnieju ATP w Indian Wells. O końcowy triumf w tych prestiżowych zawodach powalczą Włoch Jannik Sinner i Rosjanin Daniił Miedwiediew.
W półfinale rywalem Sinnera był Niemiec Alexander Zverev, natomiast Miedwiediew rywalizował z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.
Zarówno dla Sinnera, jak i Miedwiediewa to szansa na pierwszy tytuł amerykańskiego turnieju.
Mistrzowskiego tytułu z zeszłego roku bronił Jack Draper. W aktualnej edycji Brytyjczyk odpadł na etapie ćwierćfinału, kiedy przegrał w dwóch setach z Miedwiediewem.
Transmisja finału ATP w Indian Wells 2026 w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go. Początek meczu o godzinie 22.00 polskiego czasu.