Finał ATP w Indian Wells: Jannik Sinner - Daniił Miedwiediew. Relacja live i wynik na żywo

Sinner świetnie prezentuje się podczas rywalizacji w Stanach Zjednoczonych. Pochodzący z Włoch zawodnik w pięciu rozegranych meczach nie stracił ani jednego seta, chociaż na jego drodze do finału stawali między innymi tacy zawodnicy jak Alexander Zverev czy Joao Fonseca.

Miedwiediew również może pochwalić się pięcioma zwycięstwami bez przegranego seta. Rosjanin szokował cały tenisowy świat swoim występem w półfinale zmagań w Kalifornii. Plasujący się na 11. miejscu w rankingu ATP zawodnik wyeliminował bowiem z turnieju lidera ogólnoświatowego zestawienia tenisistów - Carlosa Alcaraza.

Warto zaznaczyć, że chociaż Hiszpan poległ w półfinale, to nadal może być bezpieczny pierwszego miejsca w poniedziałkowej aktualizacji rankingu. Alcaraz ma na swoim koncie 13550 punktów, natomiast drugi Sinner - 11050. Nawet jeżeli Włoch przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę w wielkim finale, to jego bilans wynosić będzie 11400 "oczek".

