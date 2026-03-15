Białorusinka Aryna Sabalenka i reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina, czyli od poniedziałku dwie najlepsze tenisistki światowego rankingu, zagrają w niedzielnym finale turnieju WTA 1000 w kalifornijskim w Indian Wells. To trzecia z rzędu prestiżowa impreza, w której to one powalczą o tytuł.

W piątkowych półfinałach obie pewnie zwyciężyły - najwyżej rozstawiona Sabalenka wygrała z Czeszką Lindą Noskovą (nr 14.) 6:3, 6:4, a grają z "trójką" Rybakina pokonała Elinę Switolinę (9.) 7:5, 6:4. Ukrainka w ćwierćfinale wyeliminowała Igę Świątek, która w najbliższym notowaniu straci miano wiceliderki listy WTA na rzecz tenisistki z Kazachstanu.



