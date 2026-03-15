Jedna seria i sensacyjny zwycięzca konkursu Pucharu Świata. Polacy daleko

Japończyk Tomofumi Naito wygrał jednoseryjny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 21. Czterech Biało-Czerwonych znalazło się na miejscach punktowanych.

Naito skoczył 131,5 m i o zaledwie 0,1 pkt wyprzedził Słoweńca Anze Laniska (127 m). Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek zajął 21. miejsce. Kacper Tomasiak był 24., Kamil Stoch - 28., a Maciej Kot - 29.

 

Wąsek skoczył 118 m, Tomasiak - 119 m, Stoch - 119,5 m, a Kot - 120m.

 

Ze zmiennym wiatrem nie poradziło sobie kilku czołowych zawodników. Odległe miejsca zajęli m.in. Japończyk Ryoyu Kobayashi i zwycięzca sobotniego konkursu Szwajcar Gregor Deschwanden.

