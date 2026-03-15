Liliana Lewińska zdominowała MP w gimnastyce artystycznej

Wrocławianka, która triumfowała w wieloboju po raz trzeci z rzędu, była także najlepsza w ćwiczeniach z piłką, maczugami i wstążką. W ćwiczeniu z obręczą wyprzedziła ją Emilia Heichel (Fundacja SGA Kraków).

Udany występ w krakowskiej hali na Piaskach Wielkich zaliczyła 16-letnia Ksenia Żyżych, ubiegłoroczna srebrna medalistka mistrzostw świata juniorek w ćwiczeniach z maczugami. W wieloboju zajęła 5. miejsce, ale zdobyła trzy srebrne medale w ćwiczeniach z piłką, maczugami i wstążką.

W Krakowie o medale rywalizowało 55 zawodniczek.

Wyniki MP 2026 w gimnastyce artystycznej:

wielobój



1. Liliana Lewińska (UKS Kopernik Wrocław) 114,200 pkt

2. Emilia Heichel (Fundacja SGA Kraków) 107,200

3. Marija Szybanowa (KSGA Legion Warszawa) 105,100

4. Oliwia Masłow (UKS Irina Warszawa) 104,650

5. Ksenia Żyżych 104,600

6. Pola Gałązka (obie ALB Warszawa) 98,650

piłka



1. Lewińska 28,300 pkt

2. Żyżych 27,050

3. Heichel 26,200

maczugi



1. Lewińska 28,700

2. Żyżych 27,800

3. Heichel 27,500

obręcz



1. Heichel 28,350

2. Lewińska 27,050

3. Szybanowa 26,950



wstążka



1. Lewińska 28,350

2. Żyżych 27,200

3. Heichel 25,550.