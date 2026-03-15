Marczyk i Dymurski wygrywają Rajd Ziemi Sanockiej. Perfekcyjny weekend na Podkarpaciu

Na zawodników czekał odcinek testowy a następnie osiem odcinków specjalnych rajdu, czyli dwukrotny przejazd próby Gmina Sanok oraz trzykrotnie pokonywane oesy Gmina Zarszyn i Gmina Bukowsko. Choć na liście zgłoszeń w klasie Open pojawiło się kilka innych załóg w autach Rally2 i Rally3, Marczyk i Dymurski nie mieli sobie równych. Wygrali wszystkie odcinki specjalne oraz cały rajd z bardzo dużą przewagą.

- Bardzo się cieszę z tego, że przyjechaliśmy na Rajd Ziemi Sanockiej, aby zaliczyć pierwszy trening w sezonie 2026. Po trzech miesiącach przerwy stęskniłem się za samochodem rajdowym i nie mogłem się doczekać momentu, kiedy znów wyjadę na odcinki specjalne. To były dla nas udane dwa dni, ścigaliśmy się na trzech różnych próbach – dosyć szybkich i równych. Nie popełnialiśmy błędów a ja zgodnie z planem starałem się zwiększać tempo w ciągu dnia. Ostatecznie wygraliśmy rajd w klasyfikacji generalnej, więc uważam to za dobre przetarcie przed dalszą częścią sezonu – podsumował na mecie Rajdu Ziemi Sanockiej Miko Marczyk.

5. Rajd Ziemi Sanockiej stanowił pierwszą rundę nowego sezonu Rajdowych Mistrzostw Południa, czyli cyklu rajdów okręgowych, przeznaczonych głównie dla mniej doświadczonych zawodników. Natomiast w ramach klasy Open bardzo często do rywalizacji stają również załogi zdecydowanie bardziej popularne, które takie starty traktują w kategoriach treningu. Z podobnego założenia wyszedł Miko Marczyk, aktualny Rajdowy Mistrz Europy, który na Podkarpaciu w akcji pojawił się po raz pierwszy w nowym roku, przerywając okres zimowej przerwy. Wyjątkowo na prawym fotelu jego Skody Fabii RS Rally2 zasiadał nie Szymon Gospodarczyk, a Daniel Dymurski.

