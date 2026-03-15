Mistrzostwa Polski w wieloboju. Wyniki

Zimowe

Niedziela 15 marca to finał wielobojowych zmagań mistrzostw Polski panczenistów w Tomaszowie Mazowieckim. Prezentujemy wyniki poszczególnych konkurencji.

W Tomaszowie Mazowieckim spotkali się najlepsi panczeniści w kraju

Impreza zaczęła się w sobotę 14 marca. Na liście startowej znalazły się takie gwiazdy jak Władimir Semirunij, czyli srebrny medalista niedawnych igrzysk olimpijskich oraz brązowy medalista mistrzostw świata. Do tego należy dodać Marka Kanię czy Wiktorię Dąbrowską, która uznawana jest za wielki talent i przyszłość polskich panczenów.

 

I to właśnie Dąbrowska okazała się najlepsza podczas niedzielnego finału sprintu. Reprezentantka klubu MKS Korona Wilanów wyprzedziła na podium dwie miejscowe zawodniczki KS Pilica Tomaszów Mazowiecki - Igę Smejdę oraz Natalię Fijałkowską. Z kolei wśród panów po złoto sięgnął Mateusz Mikołajuk z Juvenii Białystok, który okazał się lepszy od Szymona Hostyńskiego z Górnika Sanok. Brąz przypadł Mikołajowi Bielasowi z Pilicy Tomaszów Mazowiecki.

 

Wyniki MP panczenistów w wieloboju w Tomaszowie Mazowieckim:

 

Sprint kobiet:

 

1. Wiktora Dąbrowska (MKS Korona Wilanów)

2. Iga Smejda (Pilica Tomaszów Mazowiecki)

3. Natalia Fijałkowska (Pilica

 

Sprint mężczyzn:

 

1. Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok)

2. Szymon Hostyński (Górnik Sanok)

3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Mazowiecki)

KN, Polsat Sport
