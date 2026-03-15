Niedzielne skoki w Oslo. Ośmioro Polaków w kwalifikacjach

W niedzielę odbędą się kolejne konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. W kwalifikacjach wystąpi ośmioro Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Skoczek narciarski w kasku i goglach z odbiciem innych zawodników w soczewkach.
fot. AFP
W sobotę na Holmenkollbakken najlepszymi z Biało-Czerwonych byli 22. Tomasiak i 25. Kot. Do drugiej serii nie awansowali Zniszczoł i Żyła, natomiast Stoch i Wąsek odpadli już w piątkowych kwalifikacjach.

 

Pierwsze zwycięstwo w karierze odniósł 35-letni Szwajcar Gregor Deschwanden. Na podium stanęli też Austriak Maximilian Ortner i Japończyk Naoki Nakamura. W Oslo poniżej oczekiwań spisuje się kilku zawodników z czołówki, w tym lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Domen Prevc ze Słowenii, któremu nie wyszedł skok w pierwszej serii i był dopiero 42.

 

Niedzielny konkurs kobiet rozpocznie się o godzinie 14.20, a zawody mężczyzn zaplanowano na 16.10. Wcześniej odbędą się kwalifikacje.

 

W zeszły weekend w Lahti pierwszą w karierze Kryształową Kulę zapewnił sobie Prevc. To nie oznacza jednak, że emocje w tym sezonie się skończyły. Wciąż trwa walka o pozostałe miejsca na podium oraz małą Kryształową Kulę w lotach narciarskich.

PAP
ALEKSANDER ZNISZCZOŁANNA TWARDOSZKACPER TOMASIAKKAMIL STOCHMACIEJ KOTPAWEŁ WĄSEKPIOTR ŻYŁAPOLA BEŁTOWSKAPUCHAR ŚWIATA W OSLOSKOKIZIMOWE
