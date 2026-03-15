Nietypowa pozycja Modera. Ważne zwycięstwo Feyenoordu

Polak był w tym sezonie testowany w różnych rolach. Po długiej przerwie, która była spowodowana kontuzją, wystąpił m.in. jako środkowy obrońca w meczu Ligi Europy z Realem Betis czy jako środkowy napastnik w starciu ligowym z Utrechtem. Grał też oczywiście na swojej nominalnej pozycji w innych meczach.

W niedzielę po raz kolejny musiał zagrać na środku obrony, tyle że tym razem od pierwszej minuty, bo w meczu z Betisem wszedł w końcówce.

Trener Feyenoordu postawił na duet Moder - Thijs Kraaijeveld ze względu na kontuzje i zawieszenia takich graczy jak Tsuyoshi Watanabe czy Anel Ahmedhodzic. Niedostępny był też Jeremiah St. Juste.

Moder zanotował dwa przechwyty, miał sześć wybić, a także wygrał trzy z pięciu pojedynków w powietrzu. Popisał się też dwoma dokładnymi długimi podaniami, a także wygrał cztery z ośmiu starć na ziemi. Podawał na skuteczności 90%. w 33. minucie obejrzał żółtą kartkę.

Jego drużyna wygrała 2:1, choć do przerwy przegrywała po golu Arthura Zagre. W drugiej połowie błysnął jednak najlepszy strzelec ligi Ayase Ueda, który w kilkadziesiąt sekund zanotował dwa trafienia. Asysty zaliczyli Jordan Bos oraz Raheem Sterling.

W ekipie gości w 79. minucie na boisku pojawił się Szymon Włodarczyk.

Dzięki tej wygranej Feyenoord powiększył przewagę nad trzecim NEC Nijmegen do trzech punktów. Podopieczni van Persiego ciągle są na drugim miejscu w tabeli Eredivisie.

W następnej kolejce dojdzie do prestiżowego spotkania Feyenoord - Ajax Amsteradam. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Feyenoord - Excelsior 2:1 (0:1)

Bramki: Ueda 58, 59 - Zagre 28.

Feyenoord: Wellenreuther - Deijl, Moder, Kraaijeveld (81 van den Elshout), Bos - Hwang (44 Nieuwkoop [68 Lotomba]), Targhalline, Valente - Hadj Moussa, Ueda (81 Borges), Sterling (81 Tengstedt).

Excelsior: Van Gassel - Bronkhorst, Widell, Schouten (80 Carlen), Zagre - Naujoks, Hartjes (79 Hansson), Yegoian - Sanches Fernandes (79 van Duinen), Bergraaf (60 Meissen), de Regt (79 Włodarczyk).

Żółte kartki: Moder, Kraaijeveld, Deijl - Bronkhorst.

