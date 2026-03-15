Nokaut w walce wieczoru gali UFC! Koniec już w pierwszej rundzie

Już od początku pojedynku było widać, że to Vallejos będzie dyktował warunki w klatce. Pochodzący z Argentyny zawodnik świetnie "czytał" swojego rywala. Emmett kilka razy szarżował na oponenta, jednak Vallejos bez większych problemów kontrował wszystkie ciosy Amerykanina.

Zawodnik ze Stanów Zjednoczonych pierwszy raz wylądował na macie po niecałych dwóch minutach walki. Pod Emmettem ugięły się nogi po bardzo skutecznej kombinacji "El Chino". Pojedynek jednak szybko wrócił do stójki.

Na około dwie minuty przed końcem pierwszej rundy Amerykanin ponownie padł na deski. Tym razem znajdował się jednak w znacznie gorszej sytuacji. Zanim zdążył się pozbierać dopadł do niego Vallejos, który wyprowadził kilkanaście ciosów w parterze. Zawodnicy po chwili wrócili do stójki, ale Emmett nie był w stanie utrzymać się na nogach. Po kilku kolejnych uderzeniach sędzia Herb Dean był zmuszony wkroczyć do akcji i zakończyć starcie.

Skrót walki Josh Emmett - Kevin Vallejos można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

AA, Polsat Sport