Olbrzymia tragedia. Nie żyje 20-letni piłkarz. Niedawno debiutował w elicie

Vardar grał na pozycji środkowego obrońcy i w 2024 roku miał okazję zadebiutować w najwyższej klasie rozgrywkowej w Turcji. Niestety, jako piłkarz Istanbulsporu musiał zawiesić obiecującą karierę po zaledwie kilku meczach.

Do samego końca turecka społeczność piłkarska wierzyła, że Vardar wróci do zdrowia. Niestety, zawodnik przegrał walkę z nowotworem, o czym poinformował klub ze Stambułu.

"Odczuwamy wielki ból i głęboki smutek. Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego piłkarza, naszego ukochanego Barana Alpa Vardara, który od dłuższego czasu leczył się na nowotwór. Baran Alp, którego zawsze będziemy pamiętać za jego charakter, oddanie kolegom z drużyny i uśmiechniętą twarz, na zawsze pozostanie w sercach naszej społeczności. Jego tak wczesne odejście głęboko nas wszystkich zraniło. Prosimy Boga o miłosierdzie dla naszego zmarłego piłkarza Barana Alpa Vardara, a jego drogiej rodzinie, bliskim, kolegom z drużyny i całej naszej społeczności życzymy cierpliwości i składamy kondolencje. Niech niebo będzie twoim domem, Baranie Alp... Nigdy cię nie zapomnimy" - napisał klub.

