Ósme miejsce Król-Walas w Val Saint-Come

Aleksandra Król-Walas zajęła ósme miejsce w ostatnim w tym sezonie Pucharu Świata snowboardowym slalomie gigancie równoległym w kanadyjskim Val Saint-Come. W klasyfikacji końcowej jest siódma. Małe i duże Kryształowe Kule w sobotę zapewnili sobie Japonka Tsubaki Miki i Włoch Maurizio Bormolini.

Aleksandra Król-Walas

Najlepsza z Polek miała 11. czas kwalifikacji, a w 1/8 finału pokonała tegoroczną mistrzynię olimpijską Czeszkę Zuzanę Maderovą o 0,2 s. W ćwierćfinale popełniła jednak błąd w górnej części trasy i mimo szaleńczego pościgu przegrała z Niemką Ramoną Hofmeister o 0,08 s.

 

Zwycięstwa odnieśli Włoszka Lucia Dalmasso, która w finale pokonała rodaczkę Jasmin Coratti, oraz złoty medalista igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo Austriak Benjamin Karl. Jego finałowy przeciwnik Bormolini nie ukończył przejazdu.

 

W kwalifikacjach odpadły Olimpia Kwiatkowska (18. miejsce) i Maria Bukowska-Chyc (23.). W tej fazie rywalizacji nie poradzili sobie również Oskar Kwiatkowski (23.) i Michał Nowaczyk (zdyskwalifikowany).

 

Sezon PŚ zakończy się w następny weekend w niemieckim Winterbergu, gdzie rozegrany zostanie slalom równoległy, a także drużynowe zawody w tej konkurencji.

 

PAP
