Perugia już o krok od półfinału! Świetny Semeniuk uratował mecz

W pierwszym spotkaniu ćwierćfinału lepsza okazała się drużyna z Perugii, która wygrała 3:1. Bardzo dobre spotkanie rozegrał wówczas Kamil Semeniuk, który był najlepiej punktującym zawodnikiem swojego zespołu.

Drugie starcie rozpoczęło się podobnie jak to pierwsze - od falstartu ekipy, której barw od 2022 roku broni Polak. Monza minimalnie, ale jednak prowadziła, a ekipa gości miała sporo problemów z punktowaniem przy własnej zagrywce. Po kilkudziesięciu minutach rywalizacji to Perugia miała straty do nadrabiania oraz twardy orzech do zgryzienia w kwestii tego, jak to zrobić.

Udało im się jednak wymyślić rozwiązanie. Mimo że dość solidnie przegrywali w drugiej odsłonie (7:12), pokonali kryzys i wyszli na prowadzenie (16:15). Świetnie spisywał się Semeniuk, który po raz kolejny wziął na siebie ciężar gry. Po drugiej stronie siatki nieco słabszy moment miał Diego Frascio. Goście wykorzystali szansę i było już 1:1.

Prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie i dwa kolejne sety były tego idealnym przykładem. W trzecim lepiej prezentowali się gospodarze, ale już w następnym podrażnieni porażką goście wzięli się w garść i zaczęli dominować. O losach tego starcia musiał zatem zadecydować tie-break.

A w nim od mocnego uderzenia rozpoczęli siatkarze Perugii. Szybko wypracowali przewagę i nie stracili jej już do końca. Semeniuk, wspierany na środku przez Roberto Russo, postawili kropkę nad "i" i zapisali na swoim koncie już drugie zwycięstwo w walce o półfinał SuperLegi.

To było świetne spotkanie w wykonaniu niespełna 30-letniego reprezentanta Polski. Przyjmujący zdobył 22 punkty (21 atakiem i jeden blokiem) i był najlepiej punktującym zawodnikiem swojej drużyny. Po zakończeniu meczu otrzymał statuetkę dla MVP.

W ćwierćfinałach rywalizacja toczy się do trzech wygranych spotkań. Pary stworzono na podstawie miejsc w tabeli (1–8, 2–7, 3–6, 4–5). Pierwszy, trzeci i ewentualny piąty mecz zostaną rozegrane na boisku drużyny wyżej notowanej w fazie zasadniczej.

Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia 2:3 (25:22, 23:25, 25:21, 19:25, 11:15)

Vero Volley Monza: Velichkov, Frascio, Rohrs, Beretta, Zimmermann, Mosca, Mapelli, Alimenti, Larizza, Pisoni, Scanferla

Sir Susa Scai Perugia: Dzavoronok, Giannelli, Ben Tara, Sole, Semeniuk, Płotnicki, Russo, Colaci