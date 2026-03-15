PGE Projekt Warszawa za pełną pulę! Pozycja wicelidera PlusLigi obroniona
PGE GiEK Skra Bełchatów przegrała z PGE Projektem Warszawa 0:3 w spotkaniu 26. kolejki PlusLigi. Dzięki temu zwycięstwu stołeczny zespół umocnił się na drugim miejscu w tabeli PlusLigi. MVP został wybrany Bartosz Firszt.
Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania strona gości poinformowała, że na parkiecie nie zobaczymy Bartosza Bednorza i Macieja Olenderka. Na pozycji libero wystąpił Damian Wojtaszek, a popularnego "Benji'ego" na przyjęciu zastąpił Bartosz Firszt.
Pierwszy set rywalizacji przebiegał bardzo emocjonalnie. Po kilku minutach gry na przód wysunęli się Bełchatowianie (15:11), ale, dzięki solidnej zagrywce Jana Firleja, nie zdołali utrzymać przewagi. Końcówka rozgrywała się już na przewagi. Gospodarzom nie udało się wykorzystać dwóch piłek setowych, a później dwie "czapy" na podwójnym bloku zanotował Alan Souza. Warszawianie wygrali 27:25.
Drugą partię lepiej otworzyli goście (8:5). Po kilku minutach był już jednak remis, więc wydawało się, że nerwy rozpoczną się od nowa (12:12). Tak się jednak nie stało. Projekt ponownie "odskoczył" i tym razem przewagi już nie wypuścił (19:16). Po godzinie gry było 2:0 w setach.
Wyrównana gra na początku trzeciej odsłony dawała nadzieję na powrót Bełchatowian, jednak to wrażenie okazało się mylne. Bardzo dobrze na skrzydle spisywał się Firszt i to właśnie on robił wyraźną różnicę na boisku. Warszawianie świetnie funkcjonowali także w obronie, czego nie można było powiedzieć o ich rywalach. Skra walczyła, ale na dobrze dysponowany Projekt to było za mało. Ekipa prowadzona przez Kamila Nalepkę wygrała cały mecz 3:0 i umocniła się na pozycji wicelidera PlusLigi.
PGE GiEK Skra Bełchatów - PGE Projekt Warszawa 0:3 (25:27, 20:25, 17:25)
PGE GiEK Skra Bełchatów: Zouheir El Graoui, Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Mateusz Nowak, Antoine Pothron, Alan Souza - Maksym Kędzierski (libero) - Daniel Chitigoi
PGE Projekt Warszawa: Jan Firlej, Bartosz Firszt, Bartosz Gomułka, Jakub Kochanowski, Jurii Semeniuk, Kevin Tillie - Damian Wojtaszek (libero) - Brandon Koppers, Michał Kozłowski