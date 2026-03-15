Pierwszy taki przypadek. Historyczny dublet

Zimowe

Amerykanie zdobyli złoty medal igrzysk paralimpijskich w parahokeju na lodzie, pokonując w finale w Mediolanie Kanadę 6:2. Trzy tygodnie wcześniej reprezentacja USA triumfowała też w finale igrzysk olimpijskich. To pierwszy taki przypadek w historii.

Dwóch zawodników w niebieskich kaskach i białych strojach drużyny USA z numerami 16 i 8 siedzi na sankach hokejowych i trzyma kije.
fot. AFP

Bohaterem w niedzielę był zdobywca hat-tricka Jack Wallace. Jak przekazali w komunikacie organizatorzy, na trybunach Santagiulia Ice Hockey Arena zasiadł komplet 11 500 widzów, co jest rekordem tej dyscypliny w igrzyskach paralimpijskich. Poprzedni padł również podczas trwającej imprezy - spotkanie USA z gospodarzami obejrzało blisko 9000 osób.

 

Finał parahokeja był ostatnim akcentem igrzysk, które zostaną zamknięte podczas ceremonii rozpoczynającej się o godzinie 20 w Cortinie d'Ampezzo.

 

W tabeli medalowej zwyciężyły Chiny. Zawodnicy z tego kraju zdobyli 44 krążki, w tym 15 złotych. Amerykanie uplasowali się na drugim miejscu - 24 medale, w tym 13 złotych.

 

Polska zakończyła igrzyska z jednym srebrnym i jednym brązowym krążkiem. Oba wywalczył w paranarciarstwie alpejskim Michał Gołaś.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEZIMOWE
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 