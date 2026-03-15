Serb przed tygodniem udanie zadebiutował w roli szkoleniowca Widzewa. Jego zespół pokonał przed własną publicznością broniącego tytułu Lecha Poznań 2:1. Co prawda wygrana tylko na chwilę pozwoliła Łodzianom opuścić strefę spadkową, ale znacznie poprawiła nastroje w łódzkim klubie i dała nadzieje na pozostanie w lidze.

Dzięki niej nowy trener mógł też w większym spokoju pracować z drużyna w mijającym tygodniu.

- Przepracowaliśmy pierwszy pełny mikrocykl. Jutro też mamy trening, mam nadzieję, że odbędzie się on bez kontuzji i wtedy uznamy go za przepracowany według planu. Wykorzystaliśmy czas, by przygotować się pod następnego rywala. Wiemy, jak trudny to teren i jak ważny to mecz dla układu tabeli. Wracaliśmy do tego nieraz w trakcie tego tygodnia - przyznał Vuković na piątkowej konferencji prasowej.

Zajmujący przedostatnie miejsce w tabeli Łodzianie zmierzą się bowiem na wyjeździe z Arką, która z zaledwie dwoma punktami więcej zajmuje 15. pozycję, ostatnią gwarantującą pozostanie w PKO BP Ekstraklasie. Gdynianie są najlepiej punktującym w lidze zespołem na własnym boisku. W roli gospodarza zdobyli 25 z 29 punktów w tym sezonie.

- Arka to drużyna, która do ostatniego meczu w Płocku (wygranego 3:0 - dop. red.) prawie wszystkie punkty zdobyła na swoim boisku. To świadczy o tym, że jest zespołem bardzo groźnym i agresywnym na własnym boisku. Musimy być na to gotowi, żeby odpowiedzieć w odpowiedni sposób i zwiększyć szanse na dobry wynik - zaznaczył szkoleniowiec Widzewa.

PAP