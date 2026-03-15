W spotkaniu w Lublinie jedyne dwa celne strzały Górnika oddali jego obrońcy - Erik Janża i Rafał Janicki.

- Trudno odpowiedzieć, czemu tak jest. To problem. Mamy wielu ofensywnych zawodników. Trzeba znaleźć kogoś, kto będzie w ataku w najlepszej formie. Mam nadzieję, że trener trafi ze składem - dodał Janża.

Podkreślił, że Raków to mocny rywal.

- Ma dużo jakości w składzie. Na pewno czeka nas ciężkie spotkanie. Mam nadzieję, że będą trochę zmęczeni (czwartkowym meczem z Fiorentiną w Lidze Konferencji UEFA) - stwierdził reprezentant Słowenii.

Obrońca Górnika Paweł Olkowski zaznaczył, że śląski zespół stwarza podbramkowe sytuacje, choć jest ich mniej niż w rundzie jesiennej.

- Jeśli wykorzystamy tylko jedną i zagramy na zero z tyłu, to będziemy mieli trzy punkty. Nadal marzymy, że możemy coś w lidze ugrać - powiedział defensor, który grał w przeszłości w Górniku z obecnym szkoleniowcem zespołu, Słowakiem Michalem Gasparikiem.

PAP