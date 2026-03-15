PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo online

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa to spotkanie 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

W spotkaniu w Lublinie jedyne dwa celne strzały Górnika oddali jego obrońcy - Erik Janża i Rafał Janicki.

 

- Trudno odpowiedzieć, czemu tak jest. To problem. Mamy wielu ofensywnych zawodników. Trzeba znaleźć kogoś, kto będzie w ataku w najlepszej formie. Mam nadzieję, że trener trafi ze składem - dodał Janża.

 

Podkreślił, że Raków to mocny rywal.

 

- Ma dużo jakości w składzie. Na pewno czeka nas ciężkie spotkanie. Mam nadzieję, że będą trochę zmęczeni (czwartkowym meczem z Fiorentiną w Lidze Konferencji UEFA) - stwierdził reprezentant Słowenii.

 

Obrońca Górnika Paweł Olkowski zaznaczył, że śląski zespół stwarza podbramkowe sytuacje, choć jest ich mniej niż w rundzie jesiennej.

 

- Jeśli wykorzystamy tylko jedną i zagramy na zero z tyłu, to będziemy mieli trzy punkty. Nadal marzymy, że możemy coś w lidze ugrać - powiedział defensor, który grał w przeszłości w Górniku z obecnym szkoleniowcem zespołu, Słowakiem Michalem Gasparikiem.

 

PAP
