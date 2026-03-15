Takiego starcia w Lubinie nie było już bardzo dawno. Dawno też bilety na mecz Zagłębia nie były towarem tak pożądanym. W niedzielę na KGHM Zagłębie Arenie zasiądzie komplet widzów, w tym kilka tysięcy fanów z Poznania.

- Od kilku dni całe miasto żyje tym meczem. Przed nami emocjonujący mecz, który będzie oglądać bardzo wielu kibiców. W takim wypadku nam piłkarzom nie pozostaje nic innego, jak tylko grać i walczyć o zwycięstwo - powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Marcel Reguła.

Spotkanie wzbudza ogromne zainteresowanie, bo zmierzą się lider tabeli PKO BP Ekstraklasy z aktualnym mistrzem Polski. Zagłębie po 24 kolejkach jest pierwsze w wyścigu po złoty medal, ale zespół z Poznania traci tylko trzy punkty.

- Chyba nikt nie spodziewał się, że będziemy na pierwszym miejscu w tabeli, szczególnie na tym etapie rozgrywek. Atmosfera w zespole jest bardzo dobra i mam nadzieję, że to pomoże nam podtrzymać dobrą formę. Póki co skupiamy się na tym, aby kontynuować dobrą serię i nie przegrywać meczów. Chcemy zostać na miejscu, na którym jesteśmy. Na pewno nie zamierzamy się ruszać z pozycji 1-3 - skomentował Reguła.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

PAP