PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn. Transmisja i stream online. Gdzie obejrzeć?

Oba zespoły są wysoko w tabeli PlusLigi. Resovia jest piąta, a Indykpol - czwarty.

Rzeszowianie wygrali dwa ostatnie mecze - z Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa 3:1 oraz z Barkom Każanami Lwów 3:0. Podobną serię mają Olsztynianie, którzy okazali się lepsi od PGE GiEK Skry Bełchatów (3:1) oraz CHKS Chełm (3:1).

Pierwsze spotkanie obu drużyn, rozegrane w grudniu tamtego roku w Olsztynie, padło łupem gospodarzy (3:1). Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu Resovia - Indykpol w poniedziałek 16 marca od 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

