Polacy zachwycili w Pucharze Świata! Najlepszy wynik w historii

Jan Guńka i Anna Mąka zajęli piąte miejsce w supermikście, pojedynczej sztafecie mieszanej, podczas zawodów biathlonowego Pucharu Świata w Otepaeae w Estonii. To najlepszy wynik Polaków w tej konkurencji w historii pucharowych startów. Wygrała Norwegia przed Szwecją.

fot. PAP
fot. PAP
Jan Guńka i Anna Mąka zajęli piąte miejsce w supermikście

W niedzielę w Otepaeae panowały trudne warunki wietrzne, stąd wiele niecelnych strzałów. Jedynie zwycięzcy Sturla Holm Laegreid i Karoline Knotten nie mieli karnej rundy. Polacy aż sześciokrotnie musieli pokonywać dodatkowy dystans.

 

W niedzielę odbędzie się jeszcze sztafeta mieszana z udziałem dwóch mężczyzn i dwóch kobiet z każdej drużynie

