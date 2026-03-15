Polacy zachwycili w Pucharze Świata! Najlepszy wynik w historii
Jan Guńka i Anna Mąka zajęli piąte miejsce w supermikście, pojedynczej sztafecie mieszanej, podczas zawodów biathlonowego Pucharu Świata w Otepaeae w Estonii. To najlepszy wynik Polaków w tej konkurencji w historii pucharowych startów. Wygrała Norwegia przed Szwecją.
W niedzielę w Otepaeae panowały trudne warunki wietrzne, stąd wiele niecelnych strzałów. Jedynie zwycięzcy Sturla Holm Laegreid i Karoline Knotten nie mieli karnej rundy. Polacy aż sześciokrotnie musieli pokonywać dodatkowy dystans.
W niedzielę odbędzie się jeszcze sztafeta mieszana z udziałem dwóch mężczyzn i dwóch kobiet z każdej drużyny
