Polak ciągnie znany zespół za uszy. Poprowadzi kadrę Urbana na mundial?

Krystian Natoński

Niegdyś Lukas Podolski, teraz Jakub Kamiński wyrasta na pierwszoplanową postać FC Koeln, która ma poprowadzić drużynę do utrzymania w Bundeslidze. Polak znajduje się w bardzo wysokiej formie i być może wyrośnie również na pierwszoplanową postać w kadrze Jana Urbana na marcowe baraże.

Piłkarz w czerwono-białej pasiastej koszulce FC Koeln, z numerem 16 na spodenkach, biegnie po boisku.
fot. PAP
Jakub Kamiński to jedna z gwiazd FC Koeln

Kamiński ma za sobą kolejny udany występ w Bundeslidze. Tym razem pomocnik nie zdobył bramki ani nie zanotował asysty, ale brał udział w akcji na wagę wyrównania. Jego dośrodkowanie z rzutu rożnego po przedłużeniu piłki głową znalazło drogę do siatki. Dzięki temu FC Koeln zremisowało 1:1 na wyjeździe z HSV Hamburg i utrzymuje punkt przewagi nad strefą spadkową.

 

Ciężko obecnie wyobrazić sobie zespół z Kolonii bez Kamińskiego, który co chwila znajduje uznanie w oczach niemieckich dziennikarzy. Ci okrzyknęli go najlepszym piłkarzem Koeln w Hamburgu, doceniając jego zaangażowanie w ofensywie. Polak ma coraz mocniejszą pozycję w składzie, bo został przesunięty ze skrzydła na środek pomocy i pełni rolę "dziesiątki".

 

Przypomnijmy, że 23-latek trafił do Kolonii przed tym sezonem na wypożyczenie z VfL Wolfsburg. Jego bilans w Bundeslidze to 26 meczów, sześć goli i dwie asysty. Świetna forma może walnie przyczynić się do utrzymania FC Koeln i spadku... Wolfsburga, który z czterema punktami mniej plasuje się na przedostatnim miejscu.

 

Kamiński to również jeden z pewniaków do gry w marcowych barażach z Albanią i potencjalnie z Ukrainą lub Szwecją do tegorocznego mundialu. W trzech ostatnich meczach eliminacyjnych przeciwko Litwie, Holandii i Malcie rozegrał pełne 90 minut, a w starciu z "Oranje" strzelił gola. W sumie w kadrze zanotował 27 występów, zdobywając trzy bramki. Czy okaże się jednym z talizmanów Urbana?

