Polak ciągnie znany zespół za uszy. Poprowadzi kadrę Urbana na mundial?

Kamiński ma za sobą kolejny udany występ w Bundeslidze. Tym razem pomocnik nie zdobył bramki ani nie zanotował asysty, ale brał udział w akcji na wagę wyrównania. Jego dośrodkowanie z rzutu rożnego po przedłużeniu piłki głową znalazło drogę do siatki. Dzięki temu FC Koeln zremisowało 1:1 na wyjeździe z HSV Hamburg i utrzymuje punkt przewagi nad strefą spadkową.

Ciężko obecnie wyobrazić sobie zespół z Kolonii bez Kamińskiego, który co chwila znajduje uznanie w oczach niemieckich dziennikarzy. Ci okrzyknęli go najlepszym piłkarzem Koeln w Hamburgu, doceniając jego zaangażowanie w ofensywie. Polak ma coraz mocniejszą pozycję w składzie, bo został przesunięty ze skrzydła na środek pomocy i pełni rolę "dziesiątki".

Przypomnijmy, że 23-latek trafił do Kolonii przed tym sezonem na wypożyczenie z VfL Wolfsburg. Jego bilans w Bundeslidze to 26 meczów, sześć goli i dwie asysty. Świetna forma może walnie przyczynić się do utrzymania FC Koeln i spadku... Wolfsburga, który z czterema punktami mniej plasuje się na przedostatnim miejscu.

Kamiński to również jeden z pewniaków do gry w marcowych barażach z Albanią i potencjalnie z Ukrainą lub Szwecją do tegorocznego mundialu. W trzech ostatnich meczach eliminacyjnych przeciwko Litwie, Holandii i Malcie rozegrał pełne 90 minut, a w starciu z "Oranje" strzelił gola. W sumie w kadrze zanotował 27 występów, zdobywając trzy bramki. Czy okaże się jednym z talizmanów Urbana?

Polsat Sport