Porażka drużyny Ziółkowskiego. Co z kontuzją Skorupskiego?

Milan chciał odpowiedzieć na sobotni remis lidera na San Siro z Atalantą Bergamo 1:1 (w drużynie gości wystąpił Nicola Zalewski) i zmniejszyć stratę do lokalnego rywala, ale to się nie udało. Zwycięską bramkę dla Lazio, w którym wciąż na debiut czeka Adrian Przyborek, uzyskał Duńczyk Gustav Isaksen w 26. minucie.

To oznacza, że mimo straty punktów z Atalantą drużyna Zielińskiego powiększyła przewagę nad wiceliderem do ośmiu punktów. Trzecie Napoli, które broni tytułu, traci do Interu dziewięć.

Como przegrywało u siebie z Romą po golu Holendra Donyella Malena z rzutu karnego w siódmej minucie, ale odwróciło losy meczu w drugiej połowie. Do wyrównania doprowadził Grek Anastasios Douvikas (59.), a o wygranej gospodarzy zdecydował Brazylijczyk Diego Carlos (79.). W międzyczasie w zespole rywali jego rodak Wesley Franca został ukarany drugą żółtą kartką i goście grali w dziesiątkę.

Ziółkowski pojawił się na boisku w 70. minucie.

Czwarte Como ma 54 punkty, a szósta Roma - 51. Rozdziela je Juventus Turyn - 53. Pierwsza czwórka kwalifikuje się do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów.

Como - AS Roma 2:1 (0:1)

Bramki: Douvikas 59, Carlos 79 - Malen 7 (rz.k.).

Como: Butez - Ramon, Carlos, Kempf (46 Douvikas) - Smolcic, Da Cunha (87 Van der Brempt), Roberto (46 Diao), Valle - Caqueret (67 Perrone), Paz (77 Rodriguez), Baturina.

AS Roma: Svilar - Gilardi, Mancini, Hermoso (70 Ziółkowski) - Celik (70 Tsimikas), Cristante, Kone, Franca - Pellegrini (66 Pisilli), Malen (67 Vaz), El Shaarawy (56 Rensch).

Żółte kartki: Caqueret, Carlos - Franca, Ghilardi.

Czerwona kartka: Franca.

W innym niedzielnym spotkaniu Bologna wygrała na wyjeździe z Sassuolo 1:0, ale przypłaciła to kontuzjami trzech piłkarzy, w tym bramkarza Łukasza Skorupskiego. Polak doznał urazu mięśnia lewego uda w końcówce, ale nie zszedł z boiska, bo jego zespół wykorzystał limit zmian.

Na stronie internetowej Calcio Bologna zaznaczono, że wszystko wskazuje na to, że Skorupski będzie musiał pauzować przez kilka dni. Jak długo to potrwa, jeszcze nie wiadomo. Nie wyjaśnił tego również boloński klub.

Pod koniec marca reprezentacja Polski weźmie udział w barażach o awans do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Najpierw, 26 marca, zmierzy się z Albanią, a w przypadku zwycięstwa spotka się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.

W ekipie Sassuolo całe spotkanie rozegrał Sebastian Walukiewicz.



Sassuolo - Bologna 0:1 (0:1)

Bramka: Dallinga 6.

Sassuolo: Muric - Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia (75 Doig) - Kone (75 Vranckx), Matic (59 Volpato), Thorstvedt - Berardi (86 Bakola), Pinamonti (59 Nzola), Lauriente.

Bologna: Skorupski - De Silvestri (28 Zortea), Vitik, Lucumi, Miranda - Sohm (83 Pobega), Moro (63 Freuler) - Orsolini, Odgaard (82 Bernardeschi), Cambiaghi - Dallinga (64 Castro).

Żółte kartki: Nzola - Dallinga, Zortea.