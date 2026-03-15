Semirunnij ujawnił plany na przyszłość. "Nie umiem żyć bez sportu"

Władimir Semirunnij ma za sobą intensywny okres. Najpierw sięgnął po srebrny medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 w biegu na 10 km. Następnie zdobył brąz w wieloboju na mistrzostwach świata.

ZOBACZ TAKŻE: Bez finałów z udziałem Polaków podczas ostatniego dnia MŚ w short tracku

Jak się okazuje, teraz wreszcie 23-latek będzie miał czas, by odpocząć.

- Będzie nieco wolnego - przyznał w Magazynie Sportów Zimowych. - Ale ja nie umiem żyć bez sportu, 2-3 dni i będę chciał wsiąść na rower, zawsze tak jest (...) Teraz będę miał trochę czasu, żeby pobyć sam ze sobą - tłumaczył.

Mimo to Semirunnij ustalił już, jakie będą kolejne ruchy.

- Niedługo siądziemy z trenerem i ustalimy plan na przyszły sezon, co można zrobić jeszcze lepiej. Mam takie 2-3 tygodnie luzu, że mogę robić, co chcę. A potem wracamy do pracy - przekazał.

Na koniec wspomniał, że nie do końca miał świadomość tego, co udało mu się osiągnąć.

- Kiedy rozmawiam z kimś bliskim, dopiero do mnie dochodzi, co się wydarzyło. Dziękuję każdej osobie, która jest obok mnie - podsumował.