Semirunnij ujawnił plany na przyszłość. "Nie umiem żyć bez sportu"

Władimir Semirunnij wyznał, że nie zamierza długo odpoczywać po mistrzostwach świata. - Nie umiem żyć bez sportu, 2-3 dni i będę chciał wsiąść na rower - przekazał w Magazynie Sportów Zimowych.

Władimir Semirunnij w Magazynie Sportów Zimowych

Władimir Semirunnij ma za sobą intensywny okres. Najpierw sięgnął po srebrny medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 w biegu na 10 km. Następnie zdobył brąz w wieloboju na mistrzostwach świata.

 

Jak się okazuje, teraz wreszcie 23-latek będzie miał czas, by odpocząć.

 

- Będzie nieco wolnego - przyznał w Magazynie Sportów Zimowych. - Ale ja nie umiem żyć bez sportu, 2-3 dni i będę chciał wsiąść na rower, zawsze tak jest (...) Teraz będę miał trochę czasu, żeby pobyć sam ze sobą - tłumaczył.

 

Mimo to Semirunnij ustalił już, jakie będą kolejne ruchy.

 

- Niedługo siądziemy z trenerem i ustalimy plan na przyszły sezon, co można zrobić jeszcze lepiej. Mam takie 2-3 tygodnie luzu, że mogę robić, co chcę. A potem wracamy do pracy - przekazał.

 

Na koniec wspomniał, że nie do końca miał świadomość tego, co udało mu się osiągnąć.

 

- Kiedy rozmawiam z kimś bliskim, dopiero do mnie dochodzi, co się wydarzyło. Dziękuję każdej osobie, która jest obok mnie - podsumował.

 

