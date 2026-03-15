Sensacja w półfinale w Indian Wells! Wiemy, kto powalczy o tytuł

W tegorocznej edycji Indian Wells lider rankingu odprawił kolejno Bułgara Grigora Dimitrowa, Francuza Arthura Rinderknecha, Norwega Caspera Ruuda oraz Brytyjczyka Camerona Norriego. Hiszpan w drodze do finału stracił tylko jednego seta. Miało to miejsce w pojedynku przeciwko Rinderknechowi.

Rozstawiony z "11" Miedwiediew wyeliminował natomiast odpowiednio Chilijczyka Alejandro Tabilo, Argentyńczyka Sebastiana Baeza, Amerykanina Alexa Michelsena i Brytyjczyka Jacka Drapera. Co warte podkreślenia, Rosjanin wszystkie te spotkania rozstrzygał w dwóch partiach.

ZOBACZ TAKŻE: Finał ATP w Indian Wells. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Dosyć niespodziewanie to 30-latek od początku dyktował warunki. Już w czwartym gemie zdołał przełamać serwis Hiszpana, dzięki czemu szybko objął pewne prowadzenie 4:1. Były lider światowego rankingu konsekwentnie pilnował wypracowanej zaliczki i ostatecznie zapisał tę partię na swoje konto wynikiem 6:3. W grze Alcaraza mnożyły się błędy niewymuszone, podczas gdy Rosjanin zawiesił poprzeczkę niezwykle wysoko.

W drugiej odsłonie role się odwróciły. 22-latek wyraźnie podkręcił tempo i zdołał wypracować "breaka", co pozwoliło mu objąć prowadzenie 3:1. Miedwiediew błyskawicznie jednak zanotował przełamanie powrotne i odrobił straty głównie dzięki agresywnej grze oraz potknięciom Hiszpana, który w kluczowych momentach zaczął się mylić. "Carlitos" nie zamierzał jednak składać broni - wygrywał kolejne gemy przy własnym podaniu i nie pozwalał rywalowi na objęcie prowadzenia. Ostatecznie set zakończył się tie-breakiem w którym lepszy okazał się jednak 30-latek.

Dla Hiszpana jest to pierwsza porażka w obecnym sezonie w ramach cyklu ATP. Wcześniej triumfował on w wielkoszlemowym Australian Open oraz w turnieju ATP w Doha. Ponadto Miedwiediew zanotował pierwsze zwycięstwo nad Alcarazem od 2023 roku.

W finale turnieju w Kalifornii Rosjanin zmierzy się z Jannikiem Sinnerem. Włoch prawo gry o tytuł zapewnił sobie dzięki zwycięstwu nad Alexandrem Zverevem, którego pokonał w drugim półfinale 6:2, 6:4.

Carlos Alcaraz (ATP 1.) - Daniił Miedwiediew (ATP 11.) 3:6, 6:7 (3).