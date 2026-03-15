Świetna forma Kurka w Japonii. Zwycięstwo w "polskim pojedynku"

Krystian Natoński

Bartosz Kurek ma za sobą kolejny bardzo dobry mecz w lidze japońskiej. Kapitan reprezentacji Polski poprowadził Tokio Great Bears do zwycięstwa z Wolfdogs Nagoya 3:0, zapisując na swoim koncie 19 punktów i zgarniając nagrodę MVP. Zawodnikiem rywali jest Norbert Huber.

W połowie marca doszło ponownie do konfrontacji Wolfdogs Nagoya z Tokio Great Bears, czyli dwóch drużyn z Polakami w składzie. Ostatnie potyczki odbyły się w styczniu i wówczas dwukrotnie lepsi okazali się zawodnicy ze stolicy Japonii, którzy wygrali u siebie 3:2 oraz 3:0.

 

W sobotę 14 marca siatkarze Wolfdogs pokusili się o skuteczny rewanż, wygrywając 3:1. Dzień później nie było już tak dobrze. Podrażnieni przyjezdni zwyciężyli bez straty seta, a do triumfu poprowadził ich Kurek, który na swoim koncie zapisał 19 punktów. Atakujący zanotował 61 procent skuteczności w ataku, kończąc 14 z 23 piłek. Do tego należy dodać dwa asy serwisowe i dwa punktowe bloki. Kapitan naszej kadry słusznie otrzymał nagrodę MVP spotkania.

 

Wygrana ekipy z Tokio na wyjeździe z Wolfdogs może zaskakiwać, patrząc na sytuację w tabeli. Siatkarze z Nagoi zajmują bowiem trzecie miejsce z 61 punktami, podczas gdy "Niedźwiedzie" plasują się na piątej pozycji z 50 "oczkami". Do zakończenia rundy zasadniczej zostały jeszcze cztery kolejki, w której każdy zespół rozgrywa po dwa mecze.

