Świetna forma Kurka w Japonii. Zwycięstwo w "polskim pojedynku"

W połowie marca doszło ponownie do konfrontacji Wolfdogs Nagoya z Tokio Great Bears, czyli dwóch drużyn z Polakami w składzie. Ostatnie potyczki odbyły się w styczniu i wówczas dwukrotnie lepsi okazali się zawodnicy ze stolicy Japonii, którzy wygrali u siebie 3:2 oraz 3:0.

W sobotę 14 marca siatkarze Wolfdogs pokusili się o skuteczny rewanż, wygrywając 3:1. Dzień później nie było już tak dobrze. Podrażnieni przyjezdni zwyciężyli bez straty seta, a do triumfu poprowadził ich Kurek, który na swoim koncie zapisał 19 punktów. Atakujący zanotował 61 procent skuteczności w ataku, kończąc 14 z 23 piłek. Do tego należy dodać dwa asy serwisowe i dwa punktowe bloki. Kapitan naszej kadry słusznie otrzymał nagrodę MVP spotkania.

Wygrana ekipy z Tokio na wyjeździe z Wolfdogs może zaskakiwać, patrząc na sytuację w tabeli. Siatkarze z Nagoi zajmują bowiem trzecie miejsce z 61 punktami, podczas gdy "Niedźwiedzie" plasują się na piątej pozycji z 50 "oczkami". Do zakończenia rundy zasadniczej zostały jeszcze cztery kolejki, w której każdy zespół rozgrywa po dwa mecze.

