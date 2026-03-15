Tie-break rozstrzygnął wieczorne starcie PlusLigi! Druga porażka z rzędu stała się faktem

Ukraiński zespół bardzo dobrze rozpoczął to spotkanie. Szybko wypracował sobie przewagę (14:9) i nie stracił jej już do końca. Duży udział w zwycięstwie w pierwszym secie miał Lorenzo Pope, który od samego początku meczu dobrze prezentował się na boisku.

Druga partia wyglądała zupełnie odwrotnie. Tym razem to goście przejęli kontrolę i dzięki dobrej grze całego zespołu wyrównali stan tego meczu. Po godzinie gry było zatem 1:1.

Obie ekipy wyraźnie czuły jeszcze głód gry, bo jak inaczej można nazwać kolejne dwa sety? Dużo zwrotów akcji i widowiskowych obron, ale też sporo błędów - tak wyglądały trzecia i czwarta partia. W czwartej odsłonie ekipa gospodarzy nieco osłabła, co było widać przede wszystkim w skuteczności ataku. Ślepsk wykorzystał kryzys rywali i doprowadził do tie-breaka.

A w nim niesieni niezłą grą Suwałczanie poszli za ciosem. Ich przewaga nie była już tak widoczna, lecz wystarczyła, by odnieść zwycięstwo w całym meczu. Wygrana niewiele zmieniła w ligowej tabeli, ponieważ i jeden, i drugi zespół nie mają już szans na awans do czołowej "ósemki", premiowanej grą w fazie play-off.

Barkom Każany Lwów - Ślepsk Malow Suwałki 2:3 (25:21, 21:25, 25:23, 14:25, 12:15)

Barkom Każany Lwów: Julius Firkal, Lukas Kampa, Lorenzo Pope, Andrij Rogożyn, Władysław Szczurow, Wasyl Tupczi - Jarosław Pampuszko (libero) - Mykoła Kuc, Yamato Nakano, Dmytro Wijecki, Oskar Woźny

Ślepsk Malow Suwałki: Asparuch Asparuchow, Kamil Droszyński, Bartosz Filipiak, Joaquin Gallego, Antoni Kwasigroch, David Smith - Bartosz Mariański (libero) - Karol Jankiewicz, Jakub Kubacki, Jan Nowakowski

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, Polsat Sport