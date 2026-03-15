UFC Emmett vs. Vallejos. Wyniki i skróty walk
W nocy z soboty na niedzielę odbyła się kolejna gala UFC. Tym razem w walce wieczoru wystąpili Josh Emmett i Kevin Vallejos. Drugi z wymienionych zawodników przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę już w pierwszej rundzie. Zobacz wyniki i skróty walk gali UFC.
Karta główna
145 lb: Kevin Vallejos (18-1) pokonał Josha Emmetta (19-7) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.
115 lb: Gillian Robertson (17-8) pok. Amandę Lemos (15-6-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).
145 lb: Jose Delgado (11-2) pokonał Andre Filiego (25-13) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 28-29).
145 lb: Marwan Rahiki (8-0) pokonał Harry’ego Hardwicka (13-5-1) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.
205 lb: Ion Cutelaba (20-11-1) pokonał Oumara Sy (12-2) przez poddanie w pierwszej rundzie.
125 lb: Charles Johnson (19-8) pokonał Bruno Silvę (15-8-2)przez niejednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 28-29).
Karta wstępna
170 lb: Myktybek Orolbai (16-2-1) pokonał Chrisa Curtisa (32-13) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).
265 lb: Vitor Petrino (14-2) pokonał Stevena Asplunda (7-2) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).
135 lb: Elijah Smith (10-1) pokonał Su Young You (16-4) przez poddanie w drugiej rundzie.
155 lb: Manoel Sousa (14-1) pokonał Bolaji Okiego (10-4) przez nokaut w trzeciej rundzie.
185 lb: Eryk Anders (18-9) pokonał Brada Tavaresa (21-12) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 30-27).
135 lb: Bia Mesquita (7-0) pokonała Montserrat Rendon (7-2) przez poddanie w pierwszej rundzie.
135 lb: Hecher Sosa (15-1) pokonał Luana Lacerdę (13-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28).
115 lb: Piera Rodriguez (12-2) pokonała Sam Hughes (11-7) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).