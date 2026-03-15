Wyścigi przełożone! Oficjalny komunikat

Międzynarodowa Federacja Motocyklowa (FIM) poinformowała, że ze względu na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie na 8 listopada przełożono rundę mistrzostw świata, która miała się odbyć w kwietniu w Bahrajnie.

fot. PAP
Przełożono eliminację w Bahrajnie

Tor Lusail International Circuit miał gościć czwartą rundę motocyklowych mistrzostw świata w dniach 10-12 kwietnia.

 

Wcześniej analogiczną decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA), odwołując eliminacje mistrzostw świata Formuły 1 w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Wyścigi miały się odbyć 12 i 19 kwietnia. Nie poinformowano o ew. nowych terminach tych zawodów.

PAP
