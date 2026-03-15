Z ziemi polskiej do Włoch! Siatkarz PlusLigi zmienił klub w trakcie sezonu

Kapica z miejsca stał się filarem zespołu InPost ChKS Chełm. Atakujący wystąpił w 24 meczach beniaminka PlusLigi, w których zdobył łącznie 292 punkty: 257 atakiem, 26 zagrywką i dziewięć blokiem.

Mimo, że Chełmianom pozostało jeszcze do rozegrania spotkanie z PGE Projektem Warszawa, to Kapicy w nim nie zobaczymy. 25-latek zdecydował się bowiem odejść z klubu i wzmocnić drugoligowy Virtus Volley Fano.

"Remigiusz Kapica został nowym zawodnikiem Fano. Ten leworęczny zawodnik urodzony w 2000 roku, mierzący 200 cm wzrostu, przybywa do Fano, aby wesprzeć drużynę trenera Bonitty w końcowej fazie sezonu. W piątek po południu Remigiusz rozegrał swój ostatni mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce ze swoją byłą drużyną ChKS Chełm. W sobotę dołączył do drużyny z Fano i będzie od razu gotowy do gry w meczu przeciwko Sorrento w niedzielę" - napisano w komunikacie Virtus Volley Fano w mediach społecznościowych.

Kapica przygodę z siatkówką rozpoczynał w SMS-ie Spała. Później bronił barw Indykpolu AZS-u Olsztyn, Cuprum Lubin i PSG Stali Nysa. W 2025 roku trafił do Chełma.