Zapadła decyzja. Finalissima 2026 odwołana!

Tradycyjne spotkanie między mistrzem Europy Hiszpanią a zwycięzcą Copa America Argentyną miało się odbyć 27 marca na stadionie Lusail w Dosze.

UEFA poinformowała w oświadczeniu, że po rozmowach z organizatorami w Katarze doszła do wniosku, że mecz nie może zostać rozegrany z powodu „obecnej sytuacji politycznej” w regionie.

„To powód do wielkiego rozczarowania dla UEFA i organizatorów, że okoliczności i termin uniemożliwiły drużynom rywalizację o tę prestiżową nagrodę w Katarze” – napisano.

Już wcześniej spekulowano o możliwości przeniesienia Finalissimy na Santiago Bernabeu w Madrycie, ale na to nie chciała się zgodzić federacja argentyńska. Z kolei Hiszpanom z powodu braku terminów nie odpowiadało rozegranie meczu po mistrzostwach świata.

Poprzednia Finalissima odbyła się 1 czerwca 2022 roku na londyńskim Wembley. Wówczas Argentyna pokonała Włochy 3:0. Wcześniej odbyły się dwa mecze o Superpuchar CONMEBOL–UEFA. W 1985 roku Francja wygrała z Urugwajem 2:0 na paryskim Parc des Princes, natomiast osiem lat później Argentyna pokonała Danię po rzutach karnych w Mar del Plata. W regulaminowym czasie było 1:1

