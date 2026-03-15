Znamy medalistów mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim

Wielobojowa rywalizacja polskich panczenistów w tomaszowskiej Arenie Lodowej była ostatnim akcentem obecnego sezonu. Był on bardzo udany dla Semirunnija, który w sobotę i niedzielę potwierdził rolę faworyta.

Drugiego dnia zawodów wicemistrz olimpijski i brązowy medalista mistrzostw świata zwyciężył z dużą przewagą, zarówno na 1500, jak i na swoim koronnym dystansie 10 000 m. Obok urodzonego w Jekaterynburgu 23-latka na podium stanęli Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) i Roch Maliczowski (Górnik Sanok).

Wśród kobiet bezkonkurencyjna była Braun. 19-letnia łyżwiarka z Warszawy triumfowała we wszystkich czterech wyścigach składających się na wielobój tradycyjny. Za nią w każdym biegu finiszowały Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) oraz Emilia Zawisza (Viking Elbląg) i tak samo wyglądało podium.

W wieloboju sprinterskim pod nieobecność czołowych specjalistek i specjalistek od krótkich dystansów po tytuły sięgnęli Dąbrowska i Mikołajuk.

Drugiego dnia rywalizacji 19-letnia łyżwiarka Korony Wilanów, podobnie jak w sobotę, zwyciężyła na 500 i 1000 m. Za nią były dwie łyżwiarki Pilicy Tomaszów Mazowiecki – Iga Smejda i Natalia Fijałkowska, które wywalczyły srebrny i brązowy medal.

23-letni Mikołajuk zwyciężając w niedzielę w swoich drugich przejazdach nie oddał prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Szymon Hostyński (Górnik Sanok), a na najniższym stopniu podium stanął Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.).

Z udziału w zawodach zrezygnowało wielu reprezentantów kraju, w tym olimpijczycy z Mediolanu Damian Żurek, Piotr Michalski, Kaja Ziomek-Nogal, Karolina Bosiek oraz Andżelika Wójcik.

Wyniki niedzielnych konkurencji MP:

Wielobój

1500 m kobiety

1. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 2.00,45

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 2.01,77

3. Emilia Zawisza (Viking Elbląg) 2.05,26

1500 m mężczyźni

1. Władimir Semirunnij (Pilica Tomaszów Maz.) 1.47,20

2. Marek Kania (Fundacja Legia Warszawa) 1.50,08

3. Roch Maliczowski (Górnik Sanok) 1.50,99

5000 m kobiety

1. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 7.26,39

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 7.45,35

3. Emilia Zawisza (Viking Elbląg) 7.50,23

10 000 m mężczyźni

1. Władimir Semirunnij (Pilica Tomaszów Maz.) 12.51,45

2. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 13.54,53

3. Szymon Kwapisz (Pilica Tomaszów Maz.) 14.08,34

klasyfikacja końcowa

kobiety

1. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 167,550 pkt

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 171,511

3. Emilia Zawisza (Viking Elbląg) 174,104

mężczyźni

1. Władimir Semirunnij (Pilica Tomaszów Maz.) 149,270 pkt

2. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 158,184

3. Roch Maliczowski (Górnik Sanok) 159,281

Wielobój sprinterski

500 m kobiety

1. Wiktoria Dąbrowska (Korona Wilanów) 39,12

2. Iga Smejda (Pilica Tomaszów Maz.) 40,99

3. Maria Wodzyńska (Sparta Grodzisk Maz.) 41,28

500 m mężczyźni

1. Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok) 35,57

2. Szymon Hostyński (Górnik Sanok) 35,92

3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 36,61

1000 m kobiety

1. Wiktoria Dąbrowska (Korona Wilanów) 1.19,96

2. Iga Smejda (Pilica Tomaszów Maz.) 1.21,86

3. Natalia Fijałkowska (Pilica Tomaszów Maz.) 1.25,45

1000 m mężczyźni

1. Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok) 1.11,47

2. Jerzy Stadnicki (Stegny Warszawa) 1.11,73

3. Szymon Hostyński (Górnik Sanok) 1.12,79

klasyfikacja końcowa

kobiety

1. Wiktoria Dąbrowska (Korona Wilanów) 158,830 pkt

2. Iga Smejda (Pilica Tomaszów Maz.) 164,150

3. Natalia Fijałkowska (Pilica Tomaszów Maz.) 169,400

mężczyźni

1. Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok) 143,275 pkt

2. Szymon Hostyński (Górnik Sanok) 144,935

3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 146,080

PAP