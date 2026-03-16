Argentyński wicemistrz świata zakończył karierę!
Sergio Romero, były bramkarz reprezentacji Argentyny, zakończył w wieku 39 lat karierę piłkarską. Był uczestnikiem mundiali w 2010 i 2014 roku, a w tym drugim turnieju wywalczył z "Albicelestes" wicemistrzostwo świata, po porażce w finale z Niemcami po dogrywce 0:1.
Reprezentacja Argentyny podczas mundialu w 2014 roku
W półfinale przeciwko Holandii był pierwszoplanową postacią, przyczyniając się do awansu Argentyny po rzutach karnych (0:0, karne 4-2).
W Europie występował m.in. w Manchesterze United, z którym zwyciężył w Lidze Europy w 2017 roku. W ostatnich sezonach grał w Boca Juniors i Argentino Juniors.
