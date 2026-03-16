Aryna Sabalenka podsumowała zwycięstwo w Indian Wells! "Najlepszy w życiu"

27-latka ma wiele powodów do szczęścia. Niedawno została właścicielką małego Ash'a - szczeniaka rasy cavalier king charles spaniel. Niedługo później w jej życiu nadeszła kolejna poważna zmiana - zaręczyła się z Georgiosem Frangulisem.

W niedzielę liderka rankingu WTA dołożyła do swoich marcowych sukcesów jeszcze jeden - triumf w Indian Wells. Było to jej pierwsze indywidualne zwycięstwo w tym turnieju. Co ciekawe, kiedyś wywalczyła tam trofeum w grze podwójnej. Było to w 2019 roku, a jej partnerką deblową była Elise Mertens.

Sabalenka, która jest znana z tego, że lubi dzielić się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych, w swoim stylu skomentowała ostatnie dni.

"Najlepszy tydzień w moim życiu!! Nowy szczeniak, zaręczyny i mój pierwszy tytuł w Indian Wells! Dziękuję za całe wsparcie" - napisała pod najnowszym zdjęciem na Instagramie.

Już niedługo startują zmagania w Miami Open. Sabalenka będzie broniła na nich tytułu wywalczonego przed rokiem.

KP, Polsat Sport