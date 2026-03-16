Derby Trójmiasta dla Arki! Ależ emocje w końcówce
Co za emocje w derbach Trójmiasta w ORLEN Basket Lidze! Ostatecznie po trójce Kamila Łączyńskiego AMW Arka Gdynia pokonała Energa Trefla Sopot 80:77.
Sopocianie mocno weszli w ten mecz - bardzo dobrze radzili sobie Paul Scruggs i Kasper Suurorg, dzięki czemu mieli pięć punktów przewagi. Gospodarze nie chcieli jednak na wiele więcej pozwolić - do ataku włączyli się weterani: Kamil Łączyński i Adam Hrycaniuk. Po trafieniu tego drugiego był remis! Ostatecznie jednak po rzucie z dystansu Dylana Addae-Wusu było 17:20.
Drugą kwartę AMW Arka rozpoczęła od serii 7:0 - po kontrze wykończonej przez Jarosława Zyskowskiego była więc lepsza o cztery punkty. Samo spotkanie ciągle było jednak zacięte. Ostatecznie jednak trafienia Einarasa Tubutisa i Michaela Okauru sprawiły, że pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 36:34.
Po przerwie drużyna trenera Mantasa Cesnauskisa zanotowała serię 6:0 i po wsadzie Kresimira Ljubicicia miała osiem punktów przewagi. Sopocianie odpowiedzieli na to 10 punktami z rzędu i dzięki trójce Raya Cowelsa wychodzili na prowadzenie. Sytuację znowu zmieniał jednak Milan Barbitch. Kolejne trafienia Suurorga i Cowelsa oznaczały wynik 55:58 po 30 minutach.
Ekipa trenera Mikko Larkasa przejmowała inicjatywę w czwartej kwarcie - akcje Kenny’ego Goinsa oraz Dylana Addae-Wusu oznaczały sześć punktów przewagi. Jakub Garbacz oraz Barbitch potrafili jednak doprowadzić do wyrównania. Końcówka przyniosła mnóstwo emocji. W ostatniej akcji piłkę dostał Kamil Łączyński, rzucił i… trafił! Dzięki temu AMW Arka zwyciężyła 80:77.
Najlepszym strzelcem gospodarzy był Milan Barbitch z 23 punktami i 4 asystami. Paul Scruggs zdobył dla gości 17 punktów, 8 zbiórek i 3 asysty.
Skrót meczu AMW Arka Gdynia - Energa Trefl Sopot w załączonym materiale wideo: