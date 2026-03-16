Drakońska kara dla Chelsea! Pobito rekord Premier League

10,75 mln funtów to najwyższa w historii sankcja finansowa nałożona przez Premier League. Poprzednia rekordowa kara wynosiła 5,5 mln i została nałożona na West Ham United w 2007 roku.

Chelsea została ukarana także dziewięciomiesięcznym zakazem transferów do akademii, w tym przypadku bez zawieszenia.

Liga poinformowała, że obecni właściciele Chelsea dobrowolnie zgłosili w 2022 roku, że posiadają dowody potencjalnego naruszenia przepisów, dotyczących płatności na rzecz osób trzecich i sprawozdawczości finansowej. Ponadto klub w 2025 roku zgłosił potencjalne naruszenie przepisów akademii.

"Premier League zakończyła dwa oddzielne postępowania dyscyplinarne dotyczące Chelsea, po tym jak klub dobrowolnie zgłosił potencjalne naruszenia przepisów" - poinformowano w oświadczeniu.

Po przeprowadzeniu dochodzenia ustalono, że w latach 2011-2018 osoby trzecie powiązane z Chelsea dokonywały nieujawnionych, nielegalnych płatności na rzecz zawodników i niezarejestrowanych agentów.

"Te płatności nie zostały wówczas ujawnione organom regulacyjnym, w tym Premier League. Klub przyznał, że dokonanie tych transakcji oraz zatajanie ich stanowiło naruszenie wymogu działania w dobrej wierze wobec Ligi" - podano w komunikacie.

Chelsea przez 19 lat należała do rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza, który sprzedał klub po inwazji Rosji na Ukrainę. W maju 2022 roku konsorcjum pod przewodnictwem amerykańskiego inwestora Todda Boehly'ego i firma private equity Clearlake Capital przejęły klub.

Mimo dotkliwej kary, Chelsea uniknęła odjęcia punktów.

"Zgłaszanie przez klub naruszeń i wyjątkowa współpraca w trakcie śledztwa stanowiły istotne okoliczności łagodzące" - uzasadniono.

Śledztwo w sprawie naruszeń Zasad Rozwoju Młodzieży Premier League koncentrowało się na rejestracji zawodników akademii przez pracowników klubu w latach 2019-2022.

Sankcje wejdą w życie natychmiast, a klub pokryje również pełne koszty śledztwa i postępowania dyscyplinarnego ligi.

"Od początku tego procesu klub traktował te sprawy z najwyższą powagą, zapewniając pełną współpracę wszystkim odpowiednim organom regulacyjnym" - przekazała Chelsea w oświadczeniu.

jc, PAP