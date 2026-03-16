Drakońska kara dla Chelsea! Pobito rekord Premier League
Chelsea Londyn została ukarana przez Premier League grzywną wynoszącą 10,75 mln funtów i rocznym zakazem transferowym w zawieszeniu na dwa lata. Ma to związek z naruszeniami przepisów w czasach, gdy właścicielem klubu piłkarskiego był Rosjanin Roman Abramowicz.
10,75 mln funtów to najwyższa w historii sankcja finansowa nałożona przez Premier League. Poprzednia rekordowa kara wynosiła 5,5 mln i została nałożona na West Ham United w 2007 roku.
Chelsea została ukarana także dziewięciomiesięcznym zakazem transferów do akademii, w tym przypadku bez zawieszenia.
Liga poinformowała, że obecni właściciele Chelsea dobrowolnie zgłosili w 2022 roku, że posiadają dowody potencjalnego naruszenia przepisów, dotyczących płatności na rzecz osób trzecich i sprawozdawczości finansowej. Ponadto klub w 2025 roku zgłosił potencjalne naruszenie przepisów akademii.
"Premier League zakończyła dwa oddzielne postępowania dyscyplinarne dotyczące Chelsea, po tym jak klub dobrowolnie zgłosił potencjalne naruszenia przepisów" - poinformowano w oświadczeniu.
Po przeprowadzeniu dochodzenia ustalono, że w latach 2011-2018 osoby trzecie powiązane z Chelsea dokonywały nieujawnionych, nielegalnych płatności na rzecz zawodników i niezarejestrowanych agentów.
"Te płatności nie zostały wówczas ujawnione organom regulacyjnym, w tym Premier League. Klub przyznał, że dokonanie tych transakcji oraz zatajanie ich stanowiło naruszenie wymogu działania w dobrej wierze wobec Ligi" - podano w komunikacie.
Chelsea przez 19 lat należała do rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza, który sprzedał klub po inwazji Rosji na Ukrainę. W maju 2022 roku konsorcjum pod przewodnictwem amerykańskiego inwestora Todda Boehly'ego i firma private equity Clearlake Capital przejęły klub.
Mimo dotkliwej kary, Chelsea uniknęła odjęcia punktów.
"Zgłaszanie przez klub naruszeń i wyjątkowa współpraca w trakcie śledztwa stanowiły istotne okoliczności łagodzące" - uzasadniono.
Śledztwo w sprawie naruszeń Zasad Rozwoju Młodzieży Premier League koncentrowało się na rejestracji zawodników akademii przez pracowników klubu w latach 2019-2022.
Sankcje wejdą w życie natychmiast, a klub pokryje również pełne koszty śledztwa i postępowania dyscyplinarnego ligi.
"Od początku tego procesu klub traktował te sprawy z najwyższą powagą, zapewniając pełną współpracę wszystkim odpowiednim organom regulacyjnym" - przekazała Chelsea w oświadczeniu.