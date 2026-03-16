Gdzie obejrzeć rewanże 1/8 finału Ligi Europy? - 19.03. Zobacz plan transmisji

FC Porto z Jakubem Kiwiorem i Janem Bednarkiem bez niezgłoszonego do tych rozgrywek Oskara Pietuszewskiego, zmierzą się u siebie z VfB Stuttgart. Pierwsze starcie u naszych zachodnich sąsiadów zakończyło się wygraną portugalskiego giganta 2:1, który u siebie postara się postawić kropkę nad "i".

Z pewnością w ćwierćfinale Ligi Europy ujrzymy co najmniej jednego Polaka. A to za sprawą dwumeczu AS Roma z Bolonią. Piłkarzem ekipy ze stolicy Italii jest Jan Ziółkowski, natomiast bramkarzem rywala Łukasz Skorupski. Włosko-włoskie starcie nie przyniosło rozstrzygnięcia w pierwszym spotkaniu i zakończyło się rezultatem 1:1.

To nie koniec polskich akcentów. Aston Villa z Mattym Cashem zmierzy się z OSC Lille. Drużyna z Premier League wygrała we Francji jedną bramką. Z kolei Panathinaikos z Karolem Świderskim powalczy na wyjeździe z Realem Betis. Grecy wygrali u siebie 1:0.

Plan transmisji rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Europy UEFA:

Olympique Lyon - Celta Vigo godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 1)

Midtjylland - Nottingham Forest godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 1)

SC Freiburg - Genk godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 3)

FC Porto - VfB Stuttgart godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1)

AS Roma - Bologna godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2)

Aston Villa - OSC Lille godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 3)

Real Betis - Panathinaikos godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 4)

Mecze dostępne również na Polsat Box Go.

