Oczy większości fanów futbolu w naszym kraju będą zwrócone na... Kraków i Sosnowiec, mimo że gospodarzami "polskich" meczów są odpowiednio Szachtar i Raków. Ci pierwsi z wiadomych względów nie mogą rozgrywać spotkań u siebie, podczas gdy wicemistrzowie kraju nie dysponują odpowiednim stadionem pod Jasną Górą.

Lech przegrał pierwszy mecz u siebie 1:3, więc nie jest w dobrej sytuacji, ale należy pamiętać wyczyn Jagiellonii Białystok, która przegrała w poprzedniej rundzie u siebie z Fiorentiną 0:3, aby odrobić straty w rewanżu i odpaść dopiero po dogrywce. "Viola" jest teraz rywalem RKS-u. Włosi wygrali na własnym boisku 2:1, więc i tutaj kwestia awansu jest sprawą otwartą.

Plan transmisji rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA:

Studio godz. 17:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Raków Częstochowa - Fiorentina godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

FSV Mainz - Sigma Ołomuniec godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4)

Szachtar Donieck - Lech Poznań godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

Studio godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

Mecze dostępne również na Polsat Box Go.

Polsat Sport