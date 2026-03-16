Guardiola wprost przed meczem z Realem. Powiedział, co musi się stać

Real po hat-tricku Urugwajczyka Federico Valverde już po pierwszej połowie prowadził 3:0. Okazję na zdobycie czwartej bramki zmarnował Brazylijczyk Vinicius Junior. Jego strzał z rzutu karnego obrobił włoski bramkarz Gianluigi Donnarumma.

- Wiele może się zdarzyć. Musimy skupić się przede wszystkim na zwycięstwie. Wiem, że moi piłkarze będą się starać. Może nie jesteśmy tą samą grupą co lata temu, ale to nadal fantastyczna drużyna, która da z siebie wszystko. Musimy zagrać perfekcyjny mecz pod wieloma względami. Wizja strzelenia trzech goli w pierwszych 20 minutach jest bardzo miła, ale musimy grać konsekwentnie przez 90 – oświadczył Guardiola na konferencji prasowej.

Manchester City od 2022 roku trafia na Real w fazie pucharowej każdego sezonu Ligi Mistrzów. W tym czasie te kluby mierzyły się już 10 razy. Starcie tych drużyn stało się jednym z europejskich klasyków.

- Nie ma zespołu, który zawsze wygrywa. Piłka nożna jest specyficznym sportem. Można grać bardzo dobrze, a mimo to odpaść. Zdarzało się nam wielokrotnie, również przeciwko Realowi. Żaden sportowiec w historii nie wygrał wszystkiego. W sporcie częściej się przegrywa niż wygrywa. Następnego ranka budzisz się i życie toczy się dalej. Ważne jest, żeby próbować - podkreślił hiszpański szkoleniowiec.

Manchester City triumfował w Lidze Mistrzów trzy lata temu, a Real 15 razy zdobył najcenniejsze klubowe trofeum w Europie. Ostatnio w 2024 roku.

- Real był genialny w pierwszym meczu i trzeba to zaakceptować. 15 razy zdobył Puchar Europy i pod tym względem jest najlepszy w historii. Nie widziałem lepszej drużyny niż Real z "Quinta del Buitre" ("Sępia Piątka" to legendarna grupa pięciu wychowanków Realu, którzy w latach 80. zdominowali hiszpański futbol). Chyba nawet Barcelona Johana Cruyffa nie mogła się równać z tą drużyną - przypomniał Guardiola.

Manchester City w sezonie 2022/23 pokonał Real w półfinale Ligi Mistrzów, ale "Królewscy" okazali się lepsi w 2022 i 2024 roku, gdy zdobyli trofeum. Guardiola w swojej karierze trenerskiej trzykrotnie wygrał Champions League, w tym dwukrotnie z Barceloną i raz z City.

- Nie martwię się o to, czy będziemy stwarzać okazje. Jestem tego pewien. Nawet jeśli strzelimy trzy gole, to będziemy musieli bronić tej przewagi, a to nie będzie łatwe. Znajdujemy się w trudnej sytuacji - ocenił.

Guardiola przypomniał końcówkę sezonu 2011/12, gdy Manchester City zapewnił sobie mistrzostwo Anglii w ostatniej kolejce Premier League.

- W 70. min City przegrywało 0:2 z Queens Park Rangers, a w 20 minut strzeliło trzy gole – wspomniał.

We wtorek przeciwko Manchesterowi City może zagrać lider klasyfikacji strzelców La Liga i Champions League - Kylian Mbappe. Francuski napastnik opuścił ostatnie pięć meczów z powodu kontuzji kolana.

- Obecność Mbappe może tylko pomóc Realowi - przyznał Guardiola.

Mecz na Etihad Stadium rozpocznie się we wtorek o godz. 21.