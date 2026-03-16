Czas na kolejny turniej w USA. Po tym, jak poznaliśmy końcowe rozstrzygnięcia w Indian Wells, tym razem tenisiści i tenisistki zaprezentują swoje umiejętności w Miami.

Pierwszym rywalem Hurkacza na Florydzie będzie Ethan Quinn. To Amerykanin, reprezentant gospodarzy. W najnowszym notowaniu rankingu ATP sklasyfikowany był na 56. pozycji.



Hurkacz i Quinn zmierzyli się ze sobą w styczniu tego roku. W Melbourne lepszy był Amerykanin, który wygrał 3:0.



Mistrzowskiego tytułu w Miami wśród panów broni Czech Jakub Mensik. Hurkacz ma z Florydy dobre wspomnienia, ponieważ w 2021 roku wygrał ten turniej.

Hurkacz - Quinn. Kiedy mecz? O której godzinie?

Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy swój mecz w Miami rozegra Hurkacz. Gdy tylko organizatorzy podadzą dokładny termin, poinformujemy o tym w tekście.