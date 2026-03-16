Kajetanowicz ogłasza plany

Po dominacji na krajowych trasach i następnie bezprecedensowych trzech z rzędu tytułach Rajdowego Mistrza Europy, Kajetan Kajetanowicz na stałe przeniósł się na odcinki światowego czempionatu w 2018 roku. W 2023 roku Kajto wywalczył mistrzostwo świata WRC2 Challenger. Ponadto aż sześć z dotychczasowych ośmiu sezonów spędzonych w WRC zakończył na podium swojej kategorii.



Coroczna walka ze światową czołówką, nierzadko z zawodnikami wspieranymi przez motoryzacyjnych gigantów, wymaga jednak ogromnych nakładów, również tych finansowych, które w rajdach samochodowych są nie mniej ważne niż talent i ciężka praca. Odpowiednie narzędzia i właściwe przygotowanie są niezbędne, aby dać sobie szansę w starciu z mocnymi rywalami. Mając świadomość, że w profesjonalnym sporcie stosowanie półśrodków nie jest drogą do celu, Kajetanowicz ogłosił plany na tegoroczny sezon.



Najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy pozostanie na odcinkach specjalnych, zmniejszając jednak swoją obecność na sportowych arenach. Zebrany budżet nie pozwoli mu na realizację pełnego programu w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Jednak dzięki zaufaniu kluczowych partnerów, Kajetanowicz nie zrezygnuje ze startów na najwyższym szczeblu. Z kolei ich mniejsza intensywność umożliwi mu chwilowo zmniejszyć obroty, poświęcić więcej czasu najbliższym, zwłaszcza dwójce małych dzieci, a także przyjrzeć się zapowiadanym na przyszły rok, rewolucyjnym zmianom technicznym w WRC. Po ich wprowadzeniu rywalizacja ma być bardziej dostępna dla szerszego grona kierowców, również tych z zespołów prywatnych.



Kajetanowicz pojawi się w sezonie 2026 nie tylko na trasach WRC. Będzie obecny również na polskich odcinkach specjalnych, co z pewnością ucieszy rodzimych fanów rajdów samochodowych.



– Zdecydowaną większość swojego dotychczasowego życia poświęciłem motorsportowi. Wraz z partnerami zbudowałem zespół, który z powodzeniem może mierzyć się z najlepszymi w Europie i na świecie, przeżywając wspólnie z kibicami wiele radości. Teraz przed ORLEN Rally Team kolejny sezon, choć inny od tych z ostatnich lat. Rywalizacja w WRC to jednak ogromne, stale rosnące wydatki, niezbędne by dać sobie szansę w starciu ze światową czołówką. Swoim dzieciom zawsze powtarzam: jeśli coś robisz, rób to najlepiej jak tylko możesz. I oczywiście sam tej maksymie też jestem wierny. Startów będzie mniej, ale jak zawsze chcę się do nich dobrze przygotować.



– W każdej sytuacji staram się dostrzegać przede wszystkim te dobre strony i tak jest również tym razem. Ścigając się w WRC walczę z czasem nie tylko na oesach, więc przez wiele lat bywałem w domu jedynie gościem, nie mogąc w pełni uczestniczyć w życiu swoich najbliższych. Miłość i pasja do rajdów nie osłabły, ale na pewno takie chwilowe zmniejszenie obrotów może przynieść pozytywy, a program, mimo że niepełny, dać satysfakcję. W ograniczonym wymiarze pojawimy się w mistrzostwach świata, mając też na uwadze zapowiadane zmiany w regulaminie technicznym WRC. Będę miał również więcej okazji do spotkań z polskimi fanami i to szczególnie mnie cieszy. Dzięki moim długoletnim partnerom emocji z pewnością nie zabraknie, ale jest zbyt wcześnie by zdradzać wszystkie szczegóły. Z optymizmem patrzę w przyszłość, a teraz koncentruję się już na tym, co przyniosą najbliższe tygodnie. Niecierpliwie wyczekuję odsłonięcia nowych barw i pierwszego tegorocznego startu, którym będzie Rajd Chorwacji – powiedział Kajetan Kajetanowicz, mistrz świata WRC2 Challenger z 2023 roku.



Na prawym fotelu pozostanie doświadczony Maciej Szczepaniak, a narzędziem załogi w dalszym ciągu będzie Toyota GR Yaris Rally2, której obsługą zajmie się tuner towarzyszący polskiej załodze w drodze po mistrzowski tytuł WRC2 Challenger 2023 – hiszpański RaceSeven. Barwy samochodu pozostają na razie tajemnicą.

ORLEN Rally Team odkryje wkrótce tegoroczne szaty GR Yarisa Rally2. Toyotę w nowym oklejeniu kibice będą mogli zobaczyć na żywo już podczas Rajdu Chorwacji, który zostanie rozegrany w dniach 9-12 kwietnia.

