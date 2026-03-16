Koncertowe granie w Opolu. Pokaz siły rewelacji Tauron Ligi

Przed tym spotkaniem było jasne, kto jest faworytem do wygranej. Uni to absolutna rewelacja rozgrywek, która plasuje się na trzecim miejscu w tabeli i ma chrapkę, aby w fazie play-off powalczyć o medale. Z kolei Pałac ma nadzieję dostać się do najlepszej ósemki.

Opolanki po trzech porażkach z rzędu odniosły niedawno zwycięstwo i chciały pójść za ciosem. Bydgoszczanki po dwóch wygranych musiały zasmakować niepowodzenia i liczyły na niespodziankę. Tak się jednak nie stało.

Pierwsze dwa sety potoczyły się bez historii. Dominacja miejscowych nie podlegała dyskusji. Wystarczy powiedzieć, że Opolanki pozwoliły rywalkom na zdobycie odpowiednio 17 i 13 punktów.

O wiele bardziej zacięta była trzecia odsłona, ale i w niej gospodynie były lepsze w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła - od zagrywki poprzez blok, atak i obronę. Do tego przeciwniczki znad Brdy popełniały własne, niewymuszone błędy. W konsekwencji ekipa ze stolicy polskiej piosenki zagrała koncertowo i zapewniła sobie zwycięstwo 25:20 i w całym meczu 3:0.

Dzięki temu na kolejkę przed zakończeniem rundy zasadniczej Uni jest już pewne trzeciej lokaty, natomiast Pałac o upragniony awans do play-off zmierzy się w korespondencyjnej walce z Moya Radomką Radom, która ma tyle samo punktów.

MVP spotkania została wybrana Katarzyna Zaroślińska-Król.

Uni Opole - Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:17, 25:13, 25:20)

UNI Opole: Gabriela Makarowska-Kulej, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Elan McCall, Katarzyna Połeć - Klaudia Łyduch (libero) – Wirginia Mulka, Iga Kępa, Wiktoria Paluszkiewicz

Metalkas Pałac Bydgoszcz: Marta Łyczakowska, Pola Nowakowska, Gabriela Dębowska, Victoria Foucher, Emilia Pinczewska, Marta Pol - Monika Jagła (libero) - Oliwia Ziółkowska, Julia Sobalska, Dominika Witowska

