Koncertowe granie w Opolu. Pokaz siły rewelacji Tauron Ligi

Krystian NatońskiSiatkówka

W jedynym poniedziałkowym meczu 21. kolejki Tauron Ligi ekipa Uni Opole pewnie pokonała na własnym parkiecie Metalkas Pałac Bydgoszcz. Przyjezdne tylko w trzecim secie nawiązały walkę z rywalkami.

Siatkarki Uni Opole świętują zwycięstwo, przytulając się na boisku.
fot. PAP
Siatkarki Uni Opole zapewniły sobie trzecie miejsce w tabeli na kolejkę przed końcem rundy zasadniczej Tauron Ligi

Przed tym spotkaniem było jasne, kto jest faworytem do wygranej. Uni to absolutna rewelacja rozgrywek, która plasuje się na trzecim miejscu w tabeli i ma chrapkę, aby w fazie play-off powalczyć o medale. Z kolei Pałac ma nadzieję dostać się do najlepszej ósemki.

 

Opolanki po trzech porażkach z rzędu odniosły niedawno zwycięstwo i chciały pójść za ciosem. Bydgoszczanki po dwóch wygranych musiały zasmakować niepowodzenia i liczyły na niespodziankę. Tak się jednak nie stało.

 

Pierwsze dwa sety potoczyły się bez historii. Dominacja miejscowych nie podlegała dyskusji. Wystarczy powiedzieć, że Opolanki pozwoliły rywalkom na zdobycie odpowiednio 17 i 13 punktów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świetne widowisko w Rzeszowie. Tie-break rozstrzygnął szlagier

 

O wiele bardziej zacięta była trzecia odsłona, ale i w niej gospodynie były lepsze w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła - od zagrywki poprzez blok, atak i obronę. Do tego przeciwniczki znad Brdy popełniały własne, niewymuszone błędy. W konsekwencji ekipa ze stolicy polskiej piosenki zagrała koncertowo i zapewniła sobie zwycięstwo 25:20 i w całym meczu 3:0.

 

Dzięki temu na kolejkę przed zakończeniem rundy zasadniczej Uni jest już pewne trzeciej lokaty, natomiast Pałac o upragniony awans do play-off zmierzy się w korespondencyjnej walce z Moya Radomką Radom, która ma tyle samo punktów.

 

MVP spotkania została wybrana Katarzyna Zaroślińska-Król.

 

Uni Opole - Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:17, 25:13, 25:20)

 

UNI Opole: Gabriela Makarowska-Kulej, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Elan McCall, Katarzyna Połeć - Klaudia Łyduch (libero) – Wirginia Mulka, Iga Kępa, Wiktoria Paluszkiewicz

 

Metalkas Pałac Bydgoszcz: Marta Łyczakowska, Pola Nowakowska, Gabriela Dębowska, Victoria Foucher, Emilia Pinczewska, Marta Pol - Monika Jagła (libero) - Oliwia Ziółkowska, Julia Sobalska, Dominika Witowska

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji MKS Ślepsk Malow Suwałki w meczu Barkom-Każany Lwów - MKS Ślepsk Malow Suwałki
Zobacz także

Tie-break rozstrzygnął wieczorne starcie PlusLigi! Druga porażka z rzędu stała się faktem

