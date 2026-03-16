Koszmar reprezentantki Polski! Łzy cisną się do oczu

FC Barcelona skróciła niedawno wypożyczenie Emilii Szymczak do Liverpoolu. Po powrocie do stolicy Katalonii zawodniczka trafiła do zespołu rezerw. Ostatni mecz z drugą drużyną Atletico Madryt nie zakończył się jednak dla niej dobrze, gdyż w 11. minucie doznała poważnego urazu i opuściła boisko na noszach.

ZOBACZ TAKŻE: Napastnik reprezentacji Polski kontuzjowany! Nie zagra w barażach

Sama zainteresowana potwierdziła w poniedziałek najgorsze.

"Nie ma słów, żeby opisać to, co teraz czuję. Kontuzja więzadła krzyżowego się potwierdziła. Poddam się operacji jeszcze w tym tygodniu" - przekazała na Instagramie.

19-latka zapowiedziała, że nie zamierza się poddawać.

"Wiem, jak długa i wymagająca będzie droga, aby wrócić do tego, co kocham najbardziej. Ale wiem, że wrócę silniejsza - krok po kroku. Wierzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny i że Bóg ma w tym wszystkim plan" - podsumowała.